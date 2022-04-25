【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃　刪除過時應用程式

▲ Apple發出電郵通知開發者，提示開發者在30天限期內更新應用程式，否則會進行刪除。（法新社）

蘋果（Apple）早在2016年表示，會嚴格執行刪除長期沒有更新和已經過時的應用程式政策。但鑑於相關政策在過去數年未有引起太大關注，Apple日前發出電郵通知開發者，表示Apple將推行App Store改進計劃，提示他們在30天限期內更新應用程式，否則會進行刪除。

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Apple向部分開發者發出電郵，指出「應用程式在相當長的時間內沒有被更新，Apple將計劃在30天內從App Store中刪除。」開發者需要在期限內提交更新供審查，以保留應用程式在App Store被用戶搜尋和下載。

即使下架 仍可從用戶課金賺錢

Apple指出，應用程式從App Store中刪除後，開發者仍可繼續從「微交易」（microtransactions），例如玩家課金中獲取收入。被下架的應用程式也可以繼續為已下載應用程式到裝置上的用戶提供服務。

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不過，有獨立開發者對這新政策表示擔憂。Protopop Games開發者Robert Kabwe表示：「我在完成日常正職工作後，已經筋疲力盡，但仍要盡力更新我的應用程式以賺取生活費，試圖跟上蘋果、Google、Unity、Xcode、macOS等變化。不過這些公司的變化如此快速，新政策迫使他經常進行更新，將使他感到更加吃力。」

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責任編輯：陳卓賢