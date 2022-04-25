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【烏克蘭戰爭】烏索更多重武器援助 美確認高官曾訪基輔（第二版）

環球政治 12:20 2022/04/25

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美國為首西方國家在俄烏戰爭爆發後，不斷向基輔政府提供援助。烏克蘭總統澤連斯基表示，會向來訪的美國高官尋求更多重武器援助，並指烏國將挺過黑暗時刻。美國卻始終未有官方承認，國務卿布林肯及防長奧斯汀出訪烏克蘭。美國官員隨後承認，布林肯及奧斯汀曾經訪問烏克蘭。

（第二版新增美方確認訪問消息）

【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪 【下一頁】

【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（24日）宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）即將來訪基輔。澤連斯基表示會上會提出，要求美國增加重型武器援助。

澤連斯基幕僚Oleksiy Arestovych在社交網站發布影片，宣稱澤連斯基正與布林肯及奧斯汀會晤。同日，澤連斯基在聖索菲亞大教堂（St Sofia Cathedral）參加東正教復原節活動時表示，烏克蘭將克服「黑暗時刻」。

然而，美國白宮未有確認兩位高官出訪烏克蘭，國務院亦拒絕評論事件。若此行成真，將是俄烏戰爭以來，美國最高級別官員訪問當地。布林肯早前曾發文，讚揚烏克蘭的東正教基督徒勇敢抵抗俄羅斯的入侵。美國官員其後承認，布林肯及奧斯汀曾到訪烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培

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