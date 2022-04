【烏克蘭戰爭】烏索更多重武器援助 美國增逾54億軍援（第三版）

美國為首西方國家在俄烏戰爭爆發後,不斷向基輔政府提供援助。烏克蘭總統澤連斯基表示,會向來訪的美國高官尋求更多重武器援助,表明不希望外國政治領袖空手而來,並指烏國將挺過黑暗時刻。與烏方一早公布訪問消息不同,美國延遲多時才確認布林肯及奧斯汀訪問烏克蘭,並宣布增加7億美元軍事援助。

澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周日(24日)宣布,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及防長奧斯汀(Lloyd Austin)來訪基輔。澤連斯基表示會上提出,要求美國增加重型武器援助。澤連斯基更聲稱,不希望外國政治領袖空手或只有蛋糕前來(You can't come to us empty-handed today, and we are expecting not just presents or some kind of cakes),烏克蘭需要更多不同特別物品及指定的武器裝備。

澤連斯基幕僚Oleksiy Arestovych在社交網站發布影片,宣稱澤連斯基正與布林肯及奧斯汀會晤。同日,澤連斯基在聖索菲亞大教堂(St Sofia Cathedral)參加東正教復活節活動時表示,烏克蘭將克服「黑暗時刻」。

然而,美國白宮未有即時確認兩位高官出訪烏克蘭,國務院亦拒絕評論事件。布林肯及奧斯汀在訪烏消息傳出後多時,才在波蘭與烏克蘭邊境地區接見記者,承認訪問烏克蘭。布林肯表示,今次在俄烏戰爭關鍵時間與烏方直接面對面會談,討論向烏克蘭提供的更多在安全﹑經濟及人道援助。

布林肯更透露,美國駐烏克蘭的外交人員將重返當地。據美國國務院消息人士透露,美方代表團承諾額外增加7億美元(約54.46億港元)軍事援助,包括3億美元(約23.34億港元)供烏方購買必需的重要武器。

今次亦是俄烏戰爭以來,美方派出最高級別官員訪問烏克蘭。惟與其他國家領袖到訪不同,烏克蘭一直等到美國承認高官訪問後,才公開雙方合照。

