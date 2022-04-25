【烏克蘭戰爭】烏索更多重武器援助 美國增逾54億軍援（第三版）

美國為首西方國家在俄烏戰爭爆發後，不斷向基輔政府提供援助。烏克蘭總統澤連斯基表示，會向來訪的美國高官尋求更多重武器援助，表明不希望外國政治領袖空手而來，並指烏國將挺過黑暗時刻。與烏方一早公布訪問消息不同，美國延遲多時才確認布林肯及奧斯汀訪問烏克蘭，並宣布增加7億美元軍事援助。

（第三版新增美方增加7億美元軍事援助）

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（24日）宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）來訪基輔。澤連斯基表示會上提出，要求美國增加重型武器援助。澤連斯基更聲稱，不希望外國政治領袖空手或只有蛋糕前來（You can't come to us empty-handed today, and we are expecting not just presents or some kind of cakes），烏克蘭需要更多不同特別物品及指定的武器裝備。

澤連斯基幕僚Oleksiy Arestovych在社交網站發布影片，宣稱澤連斯基正與布林肯及奧斯汀會晤。同日，澤連斯基在聖索菲亞大教堂（St Sofia Cathedral）參加東正教復活節活動時表示，烏克蘭將克服「黑暗時刻」。

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然而，美國白宮未有即時確認兩位高官出訪烏克蘭，國務院亦拒絕評論事件。布林肯及奧斯汀在訪烏消息傳出後多時，才在波蘭與烏克蘭邊境地區接見記者，承認訪問烏克蘭。布林肯表示，今次在俄烏戰爭關鍵時間與烏方直接面對面會談，討論向烏克蘭提供的更多在安全﹑經濟及人道援助。

布林肯更透露，美國駐烏克蘭的外交人員將重返當地。據美國國務院消息人士透露，美方代表團承諾額外增加7億美元（約54.46億港元）軍事援助，包括3億美元（約23.34億港元）供烏方購買必需的重要武器。

今次亦是俄烏戰爭以來，美方派出最高級別官員訪問烏克蘭。惟與其他國家領袖到訪不同，烏克蘭一直等到美國承認高官訪問後，才公開雙方合照。

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責任編輯：吳漢培