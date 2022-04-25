▲ 【滙豐HSBC】滙豐股東公開建議集團一拆二 亞洲業務獨立上市、冀降政治風險兼釋放價值

HSBC滙豐 （00005） 周二公布首季季績，有滙豐股東向英國傳媒發表訴求，提議滙豐分拆其亞洲業務繼續經營，甚至是將分拆出來的亞洲業務再上市。該名股東認為，將滙豐分拆為兩個集團，有助消除其政治風險並釋放集團的亞洲業務價值，分拆亦有助投資者對集團的亞洲及其亞洲業務進行獨立估值。

該股東相信，經分拆後集團員工的股票和期權估值會有所上升，對集團挽留人才屬正面舉動。

根據該名股東的建議，分拆出亞洲業務與其餘地區業務獨立經營的滙豐，可分別以香港及倫敦為總部，前者將持有集團亞洲業務，而後者將持有集團亞洲以外業務。在俄烏戰爭下，該名股東相信，作為全球性銀行的滙豐，將難以在中國、歐洲與美國之間繼續行中間政治立場，故認為有需要將滙豐分拆為兩間銀行。

滙豐今早股價向下，截至早上10時40分左右，挫3.9%，報52.1元。

不滿滙豐未達RoTE目標 據報滙豐內部憂分拆令集團「靠邊站」

該名股東據報亦不滿滙豐無法實現集團2020年時所公佈的RoTE（有形股本回報率）達至10%至12%水平之目標，集團最新已將該目標調整為於2023年達到至少10%RoTE。他又認為，滙豐的亞洲業務以本港為總部，有助鞏固及提升本港作為國際金融中心的地位及競爭力。

滙豐本周二公佈季績後，將於本周五舉行股東大會。

滙豐發言人拒評論，但英國傳媒報道指，滙豐內部人士認為現有結構令滙豐更強大，獨立的亞洲銀行反更易被競爭對手吞併，也逼使滙豐在東西方之間選邊站，認為在兩邊同時立足會更好。

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