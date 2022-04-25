▲ 【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周 料5月初獲發首批資助（不斷更新）

保就業2022計劃正式推出，勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監何珮玲交代「2022保就業」計劃的推行詳情，「2022保就業」計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人施道偉也會出席。羅致光指，4月25日開始申請2022保就業計劃，申請期為期兩周（4月29日早上8時至5月12日晚上11時59分），料5月初獲發首批資助。2022保就業計劃增加罰則，若僱主於補貼期內的聘請人數，少於申請人數的補貼，除需要退還相關補貼（8000元或4000元），還要額外繳交退回工資補貼10%作為罰款。

【14：47】自3月中行政長官公布保就業計劃後，不少企業已因應補貼計劃而調整人手安排

【14：45】現時失業率是參考1至3月的平均數，預期2至4月的平均失業率會續高於5%，但參考空置情況，料失業高峰期已過，而6月公布的3至5月平均失業率料會下跌，因屆時第二輪防疫措施放寬，加上消費券效應

【14：42】僱主若沒有在6月初及7月初更改聘請人數，政府會根據最初提交的人數發放津貼

【14：40】保就業2022計劃網址為【https：//www.ess.gov.hk】，網上有即時對話功能

【14：38】政府對違法個案零容忍，兩年前亦有懷疑個案，政府將有關名單轉交警方跟進，去年已展開拘捕行動，涉及兩家企業

【14：37】與兩年前一樣，成功申請結果會公開發布名單，內有僱主名稱及補貼金額

【14：36】會進行抽查及審核，若僱主有違公益或進行違法事項，會要求僱主取回有關補貼

【14：34】若有申請結果，會以電郵及短訊通知申請者，並會分4期派發，第4期約佔三成

【14：33】所有僱主申請人於申請2022保就業時，申請編號及商業登記號碼，以電郵及手機短訊提醒僱主申請人的申請編號

【14：32】繳交申請日沒有取消戶口，若自僱人士有多於一個強積金戶口，只能遞交一次申請

【14：30】僱主需提交僱員工資證明

【14：27】不容許僱主自動調配補貼，並增加罰則，若僱主於補貼期內的聘請人數，少於申請人數的補貼，除需要退還相關補貼（8000元或4000元），還要額外繳交退回工資補貼10%作為罰款

【14：23】2022保就業申請人將全數補貼用於工資，需於補貼期內要聘請足夠員工，並要在該月的強積金或職業退休計劃紀錄反映相關聘用情況，以反映兌現僱用承諾

【14：20】2022保就業計劃引入兩個彈性給僱主，僱主可自行為多少員工申報，自選補貼人數，而補貼月份是5至7月，容許僱主遞交了自選補貼人數後，6月初及7月初時可因應當前營業情況，修訂員工申報人數

【14：18】2022保就業計劃新增受限名單，將不受第五波疫情影響的行業，如超市、藥房及物管等，補貼員工數目最多為100人

【14：16】保就業計劃代理人會將僱員的員工分三部分，「參照月份」的每月工資為8000元可全取補貼金額；若工資介乎4000至8000元，可取得半額補貼金額，若僱員年齡為65歲或以上而月薪不足3000元，則納入年長補貼名額

【14：14】由於需向強積金受托人取回資料，所以發放資助金額時間會較遲，所以建議僱主可用兩年前的工資補貼金額上限

【14：12】僱主工資補貼金額及計算方法，參照月份可採用「2021年第四季紀錄」，參照月份為2021年10月至12月內申請者可獲得最高「補貼金額上限」的月份

【14：10】剔除名單與兩年前相若，企業需於去年底已參與強積金計劃，5月10日前需繳請兩年前的保就業罰款，涉及約700萬元

【14：08】希望新一輪保就業計劃，撐企業、保就業，4月25日起接受申請，維期兩星期，預期5月初會發放首批資助

【14：06】經過優化2022保就126萬僱員及26萬自偏人士，合共款項430億元，財務委員會已通過撥款

【14：04】羅致光指，失業高峰期已過，只要疫情受控，相信失業情況有改善，現時配合社交距離放寬，及消費券發放，希望企業營業情況可以反彈，聘請更多員工

圖解林鄭早前保就業2022六大修訂

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行政長官林鄭月娥3中公布推出新一輪「保就業計劃2022」，最初預計惠及110萬至130萬人，但會引入申請企業的行業限制，計劃為期3個月（5月至7月）。其後，她再公布6大修訂，令預計受惠僱員人數由130萬大增至170萬，財政負擔由310億元上升390億元。

連同防疫抗疫基金及10%應急款項，當局交予立法會財委會審批的相關開支達430億元。

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