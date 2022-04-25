NAMI的研發成果榮獲2022愛迪生獎2金1銀佳績

納米及先進材料研發院（簡稱 NAMI）在2022年愛迪生獎全球131個決賽入圍項目中，2項技術榮獲金獎及1項技術榮獲銀獎。



Celluwarm – 金獎



NAMI與聖泉香港有限公司合作研發的Celluwarm，是一種可持續、不含動物成分的超輕絕緣材料，由從廢粟米殼中提取的纖維素納米纖維所製成。此材料為冬季服裝提供市場上最高的隔熱性能，比羽絨毛保暖3.5倍，薄和輕50%，可水洗50次而不損其隔熱性能。

E-NANO FTHR-001樹脂 – 金獎



NAMI與香港忠研新材料有限公司合作研發的E-NANO FTHR-001樹脂，是一種透明的塗覆層，融合了玻璃般的硬度和塑料般的柔韌性，適用於可折叠觸摸螢幕，使其具有超硬表面（9H硬度）、高抗衝擊性（筆跌落測試高達15cm）和強大彎曲耐久性（可折叠高達50萬次循環）。這項技術為塑料及玻璃分別提供防刮性及折叠耐用性。

活化益生菌系統 – 銀獎



NAMI與諾斯貝爾化妝品股份有限公司合作研發的活化益生菌系統，以多層的生物聚合物納米塗層包裹活性的皮膚益生菌，使核心內的益生菌處於休眠狀態。在使用時才加上特殊配方的液體釋放介質，釋放、激活益生菌並促進其在皮膚上的棲息和定殖。此系統可以有效調節皮膚微生物群的平衡，為皮膚帶來非凡的健康益處。

愛迪生獎，以發明家愛迪生命名，是世界上最受推崇的創新獎，自1987年以來一直致力於嘉許和表揚新產品和服務的卓越表現。獲獎者被公認為是「改變行業面貌」，並在最傑出新產品和服務中脫穎而出的創新發明。



納米及先進材料研發院（NAMI）是香港政府創新科技署指定為納米技術和先進材料的研發中心，專注於由市場主導的納米技術和先進材料研發工作，並致力促進技術商品化及再工業化，惠及業界及社會大眾，推動本港經濟增長和可持續發展。作為材料專家，NAMI 擁有各項創新技術以支援及與業界合作進行先進材料的領先應用研究及技術轉移，達至技術成果商品化。



(特約)