【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息　全年料合共加息最少兩次

▲ 外電引述歐央行官員指最快7月加息，全年料合共加息最少兩次。

外電引述多名歐央行官員指，官員期望盡早結束買債並最快7月加息，即使7月未能加息，預計展開加息的時間亦不遲於9月份。歐央行下次議息會議將於6月9日召開，而歐央行對上一次加息已是2011年歐債危機爆發前。

報導指出，歐央行加息的阻礙在於，其長期經濟預測顯示，歐元區通脹仍低於2％的目標水平，惟最新預測卻顯示通脹料於2024年高於該目標水平，至於歐元區上月最新通脹數字為7.5%。

報導指幾乎所有消息人士均預期今年歐央行加息最少兩次，部份官員甚至稱加息三次亦有可能，但一切高度視乎市場如何消化加息一事。至於利率期貨市場則反映歐元區今年加息幅度約85點子，意味今年合共會有超過3次、每次25點子的加幅。

利率將重返約1%至1.25%的中性水平

報導指歐央行官員強調加息只屬貨幣政策正常化，意味其利率將重返約1%至1.25%的中性水平，即較現時的負0.5存款利率水平高出150至175點子。有個別官員認為，利率於2023年達至中性水平屬合理。

不過，只有當歐央行結束買債後，才會展開加息。官員稱由於歐央行料於6月30日或7月1日結束買債，故最快或於7月21日的會議上宣佈加息。部份官員則屬意等到9月才加息，因屆時料有最新的經濟預測數據，而且官員不希望在夏季流動性較低的時期加息。

歐央行官員又指，俄烏戰爭對經濟信心屬持續威脅，部份官員甚至預期今年歐元區有機會陷入技術性衰退，即連續兩季落入收縮，但料全年區內經濟仍可錄正增長。

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