【港股市況】恒生指數跌600點下試二萬關支持　滙豐跌逾4%　招行跌一成破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場預期大幅加息，美股上周五下挫，道指跌近1000點，港股今早承接低開逾300點。恒生指數開報20284點，跌353點。恒生科技指數跌2.9%，報3885點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%。

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即市走勢︰

【10：38】【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩 去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期 再回購最多10億美元

【10：37】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 跌逾1%。

【10：34】FI二南方恒指 （07500） 升逾5%，高見6.79元；XI二南方恒科 （07552） 升6%，高見14.12元。

【10：21】恒指跌幅擴至600點，低見20035點，下試二萬點大關；科指跌3.6%，報3857點。滙豐跌逾4%，低見51.7元；招行 （03968） 跌一成，破底低見46.45元。

【10：17】內險股下跌，國壽 （02628） 跌近4%；平保 （02318） 、財險 （02328） 跌4%；太保 （02601） 跌近5%破底。

【10：13】贛鋒鋰業 （01772） 跌逾8%，破底低見82.1元。

【10：11】滙豐 （00005） 最新跌近4%，低見51.85元。

【10：08】招行 （03968） 跌幅擴大至逾9%，破底低見47.05元。另外，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 四大內銀分別跌逾1%。

【10：06】中國寶力科技 （00164） 公布以5278萬元人民幣發行可換股債券和出售附屬股權，以抵銷索償金額，預期將錄得收益約2721萬元人民幣。中國寶力科技股價逆市升逾13%，高見0.46元。

【09：57】煤炭股下，神華 （01088） 跌逾3%；中煤能源 （01898） 跌近7%；兗礦能源 （01171） 跌逾5%。

【09：55】中海油 （00883） 跌幅擴大至逾4%，低見10.5元。

【09：51】新華保險 （01336） 此前初步測算首季純利介乎約12.6億元至18.9億元人民幣，按年下降70%至80%，新華保險股價挫一成，低見19.8元。

【盈警｜內險股】新華保險預告首季純利跌至少7成至18.92億人幣 受累去年高基數及資本市場低迷

【09：50】國泰 （00293） 逆市升3%，高見7.7元。國泰最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍。

【09：47】知乎 （02390） 上市翌日，股價續跌4%，低見23.5元。

【09：46】小米 （01810） 股價跌近半成，破底低見11.04元。

【09：43】上海市政府上周五公布延封五日，體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌逾6%；特步 （01368） 跌逾2%。

【09：39】將於明日公布業績的滙豐 （00005） 早段跌逾3%，低見51.85元；友邦 （01299） 跌逾2%，低見75.65元。

【09：38】新銳醫藥 （06108） 逆市再升逾12%，破頂低見2.76元。

【09：36】中石油 （00857） 跌3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾2%。

【09：35】招行 （03968） 早段跌幅擴大至逾7%，破底低見47.75元。

【09：33】慕容家居 （01575） 復牌升逾五成，高見0.113元。慕容家居公布與一名屬獨立第三方的潛在認購人訂立諒解備忘錄，或發行擴大後股本約52%予對方，每股指示價6.3仙，潛在認購人可能向其他股東提出強制全面要約。

【09：32】恒生指數開市後跌幅擴大至逾500點，恒指跌約550點，報20086點。科指跌3.4%，報3859點。

【09：28】比亞迪 （01211） 擬實施回購A股用於員工持股計劃，擬回購金額不低於18億元人民幣、但不超過18.5億元人民幣。回購價格不超過每股300元人民幣。比亞迪隨市低開跌近2%。

【比亞迪1211】比亞迪開市跌近2% 擬18億元人民幣回購A股、推員工持股計劃

【09：26】復星醫藥 （02196） 逆市高開逾5%。中國內地據報考慮批准使用輝瑞及BioNTech生產的復必泰疫苗。

【09：25】招行 （03968） 股價低開半成，報49.4元破底。招行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；招行首季純利增逾12%至360億元人幣。

【內銀股】招行前行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法 正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

【內銀股】招行開市挫5% 首季純利增逾12%至360億元人幣、信用減值損失按年增近5%

【09：21】恒生指數開報20284點，跌353點。恒生科技指數跌2.9%，報3885點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%。

【騰訊股價】「中國巴菲特」段永平再次撈底買騰訊、不足兩個月內三度表態加倉 騰訊照瀉逾2%創逾一個月低

【09：13】期指開報20226點，跌379點。

【08：53】恒指黑期跌約439點，報20175點；道指期貨跌110點，報33701點。

【08：41】【水泥股】中建材附屬祁連山籌劃重組 將適時再作進一步公告

【08：22】【新股IPO】快狗打車提交上市申請 連續4年虧損、香港市佔逾半

【07：49】【醫藥股】中生製藥與安源醫藥合作 簽定兩新型生物藥獨家許可和轉讓協議

【07：45】港股ADR收報20334點，跌303點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.48元，較港收市價低1.67元或3.1%。騰訊 （00700） ADR折合報334.74元，較港收市價低5.86元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.83元，較港收市價低1.82元或2.1%。

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【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

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責任編輯︰梁浩碩