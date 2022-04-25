【港股市況】恒指黑期跌約439點　道指期貨跌110點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場預期大幅加息，美股上周五下挫，道指跌近1000點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約303點，恒指料開報20334點。滙豐 （00005） ADR折合報52.48元，較港收市價低1.67元或3.1%。騰訊 （00700） ADR折合報334.74元，較港收市價低5.86元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.83元，較港收市價低1.82元或2.1%。

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即市走勢︰

【08：53】恒指黑期跌約439點，報20175點；道指期貨跌110點，報33701點。

【08：41】【水泥股】中建材附屬祁連山籌劃重組 將適時再作進一步公告

【08：22】【新股IPO】快狗打車提交上市申請 連續4年虧損、香港市佔逾半

【07：49】【醫藥股】中生製藥與安源醫藥合作 簽定兩新型生物藥獨家許可和轉讓協議

【07：45】港股ADR收報20334點，跌303點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.48元，較港收市價低1.67元或3.1%。騰訊 （00700） ADR折合報334.74元，較港收市價低5.86元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.83元，較港收市價低1.82元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩