【恒指夜期+ADR】恒指夜期升57點　科技股ADR靠穩（不斷更新）

港股收市後，港元滙價如常會較弱，兌美元低見7.8475港元，進一步貼行7.85弱方兌換保證，美企業績佳，紓緩美股壓力。夜期升57點，報19866點，科技股ADR回穩，不過，美債息下跌，滙豐（00005）ADR跌至50.45港元水平。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 50.45 -2.3% 美團ADR 139.53 +0.7% 騰訊ADR 327.86 +0.1% 阿里巴巴美股 82.29 +0.5%

中港股市弱勢，北水亦走資3億元。中海油 （00883） 遭6.1億北水淨賣，建行 （00939） 錄3億元淨流出，騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 及中移動 （00941） 亦各有逾2億元淨沽。相反，美團 （03690） 獲6億北水淨買入。

北水流向：

▼ 點擊圖片放大

市場預期聯儲局大幅加息，加上A股下挫，拖累港股跌逾700點，失守20000點關口。大市今早承接美股低開353點，其後跌幅擴大，午後曾跌逾800點，恒生指數收報19869點，跌769點，成交1348.4億元。恒生科技指數跌4.9%，報3806點。滙豐 （00005） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%；中海油 （00883） 跌逾7%。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

即市走勢︰

【21：12】夜期輕微上升25點

【18：34】恒指夜期跌60點，報19753點，低水120點。

【16：10】恒生指數收報19869點，跌769點，失守二萬關，成交1348.4億元。恒生科技指數跌4.9%，報3806點。滙豐 （00005） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%；中海油 （00883） 跌逾7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

【16：00】恒生指數U盤前跌761點，報19876點。

【15：51】【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會 涉及併購業務紓困及放鬆融資

【15：43】紐約期油跌穿100美元關口，中海油 （00883） 尾市跌逾7%；中石油 （00857） 跌4%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【15：36】恒生指數尾市跌約735點，報19902點；科指跌4.5%，報3820點。

【15：26】海隆 （01623） 升幅擴大至近六成，破頂高見0.68元。

【15：22】滙豐 （00005） 尾市跌逾5%，低見50.9元。

【15：14】贛鋒鋰業 （01772） 尾市跌12%，破底低見78.65元。

【15：04】阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾5%，低見81.2元；騰訊 （00700） 跌逾4%，低見326元；美團 （03690） 跌3%，低見135%；京東 （09618） 跌逾3%，低見199.8元；小米 （01810） 跌近7%，破底低見10.82元。

【15：01】內地股市下挫，上證跌5.1%，跌穿3000點關口；深證跌6.1%；創業板指跌5.6%。

【14：58】藍籌股，暫僅兩電錄得升幅。中電 （00002） 升0.4%；電能 （00006） 升0.8%，破頂高見53.5元。

【14：53】港股跌幅進一步擴大至800點，報19816點，跌822點；科指跌5.4%，報3786點。

【14：41】海隆 （01623） 午後逆市抽升逾三成，高見0.6元，成交5303.7萬元。

【14：35】【恒指失二萬】去年7月獨排眾議看淡中資科技股 德分析師：兩大原因科技股未跌完

【14：33】恒指最新跌逾700點，報19913點，跌724點；科指跌4.2%，報3830點。

【13：52】吉利 （00175） 跌逾6%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌近7%；廣汽 （02238） 跌逾4%。

【13：48】小米 （01810） 最新挫半成，失守3月底位，破底低見10.96元。

【13：37】港股失守20000點，低見19986點。

【13：34】野村下調維達 （03331） 目標價，由19.7元降至17.3元，維持「減持」，股價跌逾6%，低見17.44元。

【13：31】美團 （03690） 最新再轉升0.4%，報141.9元。

【13：28】上證一度失守3000點，為2020年7月以來首次。

【13：24】【香港樓市】摩通兩大原因撐住宅樓價將逆轉、維持全年至少升5%預測 地產股料續跑贏 首選兩發展商股

【13：24】【開放市場】官媒：A股引入境外長期機構投資者是重要工作 具體措施包括擴大滬深港通標的

【13：14】中海油 （00883） 午後跌近6%，低見10.36元；中石油 （00857） 跌4%，低見3.73元；中石化 （00386） 跌2%，低見3.87元。

【13：10】黃金相關股下挫，招金 （01818） 午後跌逾9%；紫金 （02899） 跌逾6%；山東黃金 （01787） 跌逾7%；中國黃金 （02099） 跌逾半成。

【13：09】港股午後初段再跌約600點。

【13：07】海底撈 （06862） 跌逾12%，低見13.36元。

【13：05】網易 （09999） 午後一度轉升，高見137.6元。

【13：04】【內房危機】時代中國市傳懇請退出廣州8個舊改項目 若成功退出料可回籠20億元人幣

【13：02】美團 （03690） 轉跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：00】港股午後初段報20067點，跌570點；科指跌3.1%，報3878點。

【12：57】【港元滙價】港滙續創2019年8月以來低位 今早曾報7.8470、距弱方兌換保證僅30點子

【12：32】【業績｜內房股】中海外宏洋首季經營溢利增長19% 股價半日跌4%

【12：32】【李家超參選特首】李家超據報續推進北部都會區及「明日大嶼」 長實新世界等地產股普遍跌1%

【12：00】恒生指數半日跌534點，報20103點，成交645億元。恒生科技指數跌2.9%，報3886點。滙豐 （00005） 跌逾4%；美團 （03690） 逆市靠穩升0.2%；中海油 （00883） 跌逾4%；招行 （03968） 跌逾9%破底。

【11：46】海底撈 （06862） 最新跌逾11%，暫為跌幅最大藍籌。上海延封五天，內地餐飲股下挫，除海底撈外，九毛九 （09922） 跌6%；呷哺呷哺 （00520） 跌逾9%；百勝中國 （09987） 跌0.8%。

【11：43】港股中午收市前跌約535點，報20102點；科指跌2.9%，報3885點。

【11：31】新銳醫藥 （06108） 破頂高見2.76元後回吐22%，低見1.78元。

【11：30】【美團3690】美團倒升近2% 據指推出「美團直播助手」App、拓直播帶貨業務

【11：30】內地股市半日下挫，上證半日跌2.4%；深證跌2.9%；創業板指跌2.6%。

【11：25】招商證券 （06099） 跌幅擴大至一成，低見7.98元。

【11：18】內房股下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾3%；碧桂園 （02007） 跌半成；雅居樂 （03383） 跌逾2%。

【11：12】國泰 （00293） 升幅擴大至逾4%，高7.75元。

【11：08】美團 （03690） 最新逆市升2%，高見144.3元，大市跌幅略收窄至約450點；科指跌2.3%。

【11：05】ATM中，美團 （03690） 最新轉升0.2%，高見143.1元。

【10：47】遠東酒店 （00037） 逆市升逾9%，破頂高見1.08元。

【10：38】【HSBC】滙豐公佈首季季績在即 有股東擬提出分拆亞洲業務、冀降政治風險兼釋放價值

【10：39】【業績｜中資券商股】招商證券插逾8% 首季少賺近43%至近15億人幣、受累市場波動加劇

【10：37】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 跌逾1%。

【10：34】FI二南方恒指 （07500） 升逾5%，高見6.79元；XI二南方恒科 （07552） 升6%，高見14.12元。

【10：21】恒指跌幅擴至600點，低見20035點，下試二萬點大關；科指跌3.6%，報3857點。滙豐跌逾4%，低見51.7元；招行 （03968） 跌一成，破底低見46.45元。

【10：17】內險股下跌，國壽 （02628） 跌近4%；平保 （02318） 、財險 （02328） 跌4%；太保 （02601） 跌近5%破底。

【10：13】贛鋒鋰業 （01772） 跌逾8%，破底低見82.1元。

【10：11】滙豐 （00005） 最新跌近4%，低見51.85元。

【10：08】招行 （03968） 跌幅擴大至逾9%，破底低見47.05元。另外，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 四大內銀分別跌逾1%。

【10：06】中國寶力科技 （00164） 公布以5278萬元人民幣發行可換股債券和出售附屬股權，以抵銷索償金額，預期將錄得收益約2721萬元人民幣。中國寶力科技股價逆市升逾13%，高見0.46元。

【09：57】煤炭股下，神華 （01088） 跌逾3%；中煤能源 （01898） 跌近7%；兗礦能源 （01171） 跌逾5%。

【09：55】中海油 （00883） 跌幅擴大至逾4%，低見10.5元。

【09：51】新華保險 （01336） 此前初步測算首季純利介乎約12.6億元至18.9億元人民幣，按年下降70%至80%，新華保險股價挫一成，低見19.8元。

【盈警｜內險股】新華保險預告首季純利跌至少7成至18.92億人幣 受累去年高基數及資本市場低迷

【09：50】國泰 （00293） 逆市升3%，高見7.7元。國泰最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍。

【09：47】知乎 （02390） 上市翌日，股價續跌4%，低見23.5元。

【09：46】小米 （01810） 股價跌近半成，破底低見11.04元。

【09：43】上海市政府上周五公布延封五日，體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌逾6%；特步 （01368） 跌逾2%。

【09：39】將於明日公布業績的滙豐 （00005） 早段跌逾3%，低見51.85元；友邦 （01299） 跌逾2%，低見75.65元。

【09：38】新銳醫藥 （06108） 逆市再升逾12%，破頂低見2.76元。

【09：36】中石油 （00857） 跌3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾2%。

【09：35】招行 （03968） 早段跌幅擴大至逾7%，破底低見47.75元。

【09：33】慕容家居 （01575） 復牌升逾五成，高見0.113元。慕容家居公布與一名屬獨立第三方的潛在認購人訂立諒解備忘錄，或發行擴大後股本約52%予對方，每股指示價6.3仙，潛在認購人可能向其他股東提出強制全面要約。

【09：32】恒生指數開市後跌幅擴大至逾500點，恒指跌約550點，報20086點。科指跌3.4%，報3859點。

【09：28】比亞迪 （01211） 擬實施回購A股用於員工持股計劃，擬回購金額不低於18億元人民幣、但不超過18.5億元人民幣。回購價格不超過每股300元人民幣。比亞迪隨市低開跌近2%。

【比亞迪1211】比亞迪開市跌近2% 擬18億元人民幣回購A股、推員工持股計劃

【09：26】復星醫藥 （02196） 逆市高開逾5%。中國內地據報考慮批准使用輝瑞及BioNTech生產的復必泰疫苗。

【09：25】招行 （03968） 股價低開半成，報49.4元破底。招行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；招行首季純利增逾12%至360億元人幣。

【內銀股】招行前行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法 正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

【內銀股】招行開市挫5% 首季純利增逾12%至360億元人幣、信用減值損失按年增近5%

【09：21】恒生指數開報20284點，跌353點。恒生科技指數跌2.9%，報3885點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%。

【騰訊股價】「中國巴菲特」段永平再次撈底買騰訊、不足兩個月內三度表態加倉 騰訊照瀉逾2%創逾一個月低

【09：13】期指開報20226點，跌379點。

【08：53】恒指黑期跌約439點，報20175點；道指期貨跌110點，報33701點。

【08：41】【水泥股】中建材附屬祁連山籌劃重組 將適時再作進一步公告

【08：22】【新股IPO】快狗打車提交上市申請 連續4年虧損、香港市佔逾半

【07：49】【醫藥股】中生製藥與安源醫藥合作 簽定兩新型生物藥獨家許可和轉讓協議

【07：45】港股ADR收報20334點，跌303點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.48元，較港收市價低1.67元或3.1%。騰訊 （00700） ADR折合報334.74元，較港收市價低5.86元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.83元，較港收市價低1.82元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩