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【新股IPO】快狗打車提交上市申請　連續4年虧損、香港市佔逾半

新股IPO 08:22 2022/04/25

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【新股IPO】快狗打車提交上市申請書　連續4年虧損、香港市佔逾半

前身為GoGoVan現為母企、中國第三大線上同城物流平台快狗打車向港交所提交上市申請書，中金、瑞銀、交銀國際、農銀國際為聯席保薦人。

據初步招股書指，公司在亞洲五個國家及地區，即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度的340多個城市開展業務，並中國內地經營品牌為快狗打車和亞洲其他國家和地區的GOGOX（前身為GoGoVan）。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，公司是中國內地第三大線上同城物流平台，市場份額為3.2%，在香港市場更是領導者，市場份額為50.9%。

截至去年年底，快狗打車收入為6.6億元人民幣，毛利率為36.6%，虧損8.7億元人民幣，連續4年錄得虧損，而按非《國際財務報告準則》計，經調整虧損為3.1億元。公司擁有約2760萬名註冊託運人以及520萬名註冊司機，於其平台上完成托運訂單達2840萬份，產生的交易總額26.76億元人民幣。

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編輯：姚卓然

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