【TWTR】Twitter董事會據報正與馬斯克談判、盤前升逾5%　料最快周一接受馬斯克的收購建議　

▲ 【TWTR】Twitter董事會據報正與馬斯克談判 料最快周一接受馬斯克的收購建議

Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）月中宣布430億美元吞併社交平台Twitter（美：TWTR）的收購建議，外電指，Twitter周日已與馬斯克一方展開談判，Twitter董事會與馬斯克（Elon Musk）討論其收購議案，最快周一接受馬斯克的收購建議，目前雙方便在討論一些細節，包括完成任何潛在交易的時間表，以及「分手費」等。

Twitter周一盤前股價曾彈逾5%，暫報51.58美元，與馬斯克提出的54.2美元收購價，只餘約5%水位。

馬斯克上周已獲得465億美元資金

自馬斯克提出敵意收購後，Twitter一度祭出「毒丸方案」意圖增加馬斯克收購成本，但隨馬斯克上周宣稱已獲465億美元資金後，Twitter在股東壓力下改變態度。

報道引述知情人士表示，馬斯克上周披露已獲得465億美元資金，並在周五私下會見幾位股東，推銷其收購建議，Twitter董事會正重新審視收購建議，意味Twitter更願意洽談交易。

Twitter大股東沙特王子拒絕馬斯克收購

雖然馬斯克稱每股54.2美元收購價是「最好和最終價格」，但消息人士指，Twitter認為每股54.2美元的收購價過低，但有部分股東要求Twitter與馬斯克討論收購，尋求對方提高作價。Twitter可選擇與馬斯克談判，要求提高出價，或邀請其他財團出價。消息人士指，Twitter可能選擇前者。

此前，Twitter大股東沙特阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal）表示拒絕馬斯克的收購提議，認為馬斯克低估了Twitter價值，Twitter更推出「毒丸計劃」以抗衡收購。

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責任編輯︰梁浩碩

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