【TWTR】Twitter管理層不堪股東壓力　與馬斯克談判、料周四前有定案　盤前升2%

▲ 【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議 態度變得更正面

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）月中宣布430億美元吞併社交平台Twitter（美：TWTR），面對馬斯克敵意收購，Twitter 一度祭出「毒丸方案」意圖增加馬斯克收購成本。不過，隨馬斯克上周宣稱已獲465億美元資金後，Twitter在股東壓力下改變態度。外電指，Twitter 周日已與馬斯克一方展開談判，料周四公布業績前會有定案。

Twitter周一盤前股價再升2%，暫報50美元，與馬斯克提出的54.2美元收購價，只餘8.4%水位。

報道引述知情人士表示，馬斯克上周披露已獲得465億美元資金，並在周五私下會見幾位股東，推銷其收購建議，Twitter董事會正重新審視收購建議，意味Twitter更願意洽談交易。

雖然馬斯克稱每股54.2美元收購價是「最好和最終價格」，但消息人士指，Twitter認為每股54.2美元的收購價過低，但有部分股東要求Twitter與馬斯克討論收購，尋求對方提高作價。Twitter可選擇與馬斯克談判，要求提高出價，或邀請其他財團出價。消息人士指，Twitter可能選擇前者。

此前，Twitter大股東沙地阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal）表示拒絕馬斯克的收購提議，認為馬斯克低估了Twitter價值，Twitter更推出「毒丸計劃」以抗衡收購。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

【TWTR】馬斯克據報已與逾十間銀行會面 擬為收購Twitter爭取資金支持

【馬斯克入股】Twitter「毒丸計劃」抗衡收購 馬斯克稱倘失敗仍有Plan B

責任編輯︰梁浩碩