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【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議　態度變得更正面

股市 08:00 2022/04/25

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【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議　態度變得更正面

Twitter（美：TWTR）據報對於Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）的收購要約建議態度有變，變得更正面，更願意與馬斯克談判。目前，Twitter仍對其自身價值進行評估，預計周四公布業績前會有定案。

報道引述知情人士表示，當馬斯克上周披露已獲得465億美元資金後，Twitter董事會正重新審視收購建議，意味Twitter更願意洽談交易，報道又指，馬斯克周五已私下會見幾位股東，推銷其收購建議。

另有報道指，Twitter認為每股54.2美元的收購價過低，但有部分股東要求Twitter與馬斯克討論收購，尋求對方提高作價。Twitter可選擇與馬斯克談判，要求提高出價，或邀請其他財團出價。消息人士指，Twitter可能選擇前者。

自馬斯克於4月14日提出收購以來，Twitter股價已累升逾6%。不過，Twitter股價上周五收報48.93美元，與馬斯克的出價相比仍有近一成折讓，反映市場對其收購出價前景持懷疑態度。

此前，Twitter大股東沙地阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal）表示拒絕馬斯克的收購提議，認為馬斯克低估了Twitter價值，Twitter更推出「毒丸計劃」以抗衡收購。

【TWTR】馬斯克據報已與逾十間銀行會面　擬為收購Twitter爭取資金支持

【馬斯克入股】Twitter「毒丸計劃」抗衡收購　馬斯克稱倘失敗仍有Plan B

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter Tesla 馬斯克 Twitter（美：TWTR）

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