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【醫藥股】中生製藥與安源醫藥合作　簽定兩新型生物藥獨家許可和轉讓協議

股市 07:49 2022/04/25

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【醫藥股】中生製藥與安源醫藥合作　簽定開發及商業化權益獨家許可和轉讓協議

中生製藥 （01177） 表示，旗下附屬公司正大天晴藥業集團南京順欣製藥與安源醫藥科技（上海）簽訂了就治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和II型糖尿病（T2DM）的新型生物藥AP025和AP026 在中國和部分亞洲區域的開發和商業化權益的獨家許可和轉讓協議。目前，AP025已經在國內開展I 期臨床，AP026在國外已開展I期臨床、在國內計劃於今年申報新藥研究申請（IND）。

獨家許可和轉讓協議的簽訂，安源醫藥可透過自主創新研發的CHO生產細胞株高效開發平台、高親和力抗體創製平台、超長效蛋白設計平台及PACE特異性雙抗技術平台等技術和產品，為中國患者研發藥物，並利用正大天晴的工藝、臨床開發和商業化能力以及在中國肝病和糖尿病領域的市場優勢，快速推進臨床。

AP025是人源FGF21的融合蛋白，用於治療NASH。NASH是非酒精性脂肪肝病（NAFLD）較嚴重形 式，包含明顯的炎症，伴隨肝臟壞死、纖維化等病理指徵，目前尚未有FDA（美國食品藥品監督管理 局）批准的治療藥物，存在巨大的未滿足臨床需求。而AP026是FGF21/GLP-1雙功能蛋白，利用安源醫藥特有的連接子平台技術與抗體Fc端融合，能夠有效增加分子在血液中的穩定性。

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編輯：姚卓然

治療 港股 中國生物製藥（01177） 醫藥股 糖尿病 脂肪肝 肝炎

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