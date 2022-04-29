【疫市營商】本地老牌科企Million Tech 自動化解決方案解決人手不足

本港第五波疫情來勢洶洶，染疫人數幾何級數上升，不少企業因人手不足而一度無法正常運作。企業面對疫下新常態的營商環境，必須要引入管理新思維，例如是減少對人手的依賴，並重新思考如何去構建一個具備安全社交距離的工作環境，以確保未來一旦再遇突發情況，依然能保持生產力。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

成立於1987年的本地科技數碼發展及方案供應商萬碧發展（Million Tech），以發展條碼應用技術起家，上世紀90年代已自行研發出手提式條碼打印機；踏入千禧年後拓展軟件開發業務，近年更推出一系列結合軟硬件的自動化解決方案，剛好能滿足企業面對疫下新常態的營商需要。

萬碧發展行政總裁謝小江（Nelson）在接受本刊專訪時指出，面對近年的疫情，他一直在思考怎樣通過數碼科技去加強客戶的業務發展。「卅多年來我都在減輕客戶的『痛點』，怎樣使用最簡單的方案去協助客戶完成任務。」該公司經常強調要與客戶「創造價值」，他指：「客人付出1元，應該可以獲得多於1元的回報。我經常向銷售人員說，我們不是銷售產品，而是銷售價值。」

免除數月費用共渡時艱

疫情下餐飲業首當其衝，萬碧發展旗下有開發無綫點餐系統，因此亦擁有不少餐飲業客戶。謝小江亦選擇與客戶共渡時艱，免除數個月的租機及維護服務費用，主題公園客戶的合約亦順延一至兩年。「這可以令到客戶都覺得，我們是真心想做好件事。」

不少企業在疫情下要穩住核心業務，在開源節流之下，IT（資訊科技）部門難免成為開刀對象。萬碧發展於是向企業提議將IT工作外判出去，結果他們亦多做了IT支援及上門服務等方案。另一方面，面對經濟前景不明朗，企業未必希望投資太多在固定資產，因此萬碧發展提倡的租賃方案，亦令企業能更易於投入開展新項目。

謝小江指出，中小企如想更上一層樓發展成大企業，必須進行數碼轉型。他以倉庫管理為例：「一個一日做10張單的倉庫，如果多10倍怎辦？不是人手多10倍就可以，因為當貨物類別增加，複雜性一定高很多，一定要使用IT系統去管理。」他補充，不少中小企無力自行解決IT問題，他見過很多遇人不淑的例子，老闆總是聘請不到合適IT人才，又或是被一些無良公司欺騙，他形容萬碧發展提供的一站式服務方案有如「包生仔」，較自組IT團隊更方便。

萬碧發展的客戶群以政府部門及大機構為主，項目金額動輒數百萬至數千萬元，整個項目的合作時間可長達4至5年，因此短期經濟波動的影響較少，但假如疫情持續，長遠來說總有影響，因為整體發展項目數目會減少。謝小江曾與一些IT公司討論過，疫情導致項目數目跌幅高達9成，他形容情況「好誇張」，一定要想方法解決，否則就要走上裁員之路。卅多年來，他經常尋找新商機，疫情期間亦不例外。「哪個客人有『痛苦的地方』」，哪兒就有新機會。」

第五波疫情未見終點，未來人類更有機會要與新冠病毒共存。面對此發展，萬碧發展對未來業務發展有沒有甚麼新構思？謝小江稱現時會多做推廣，令多些人知道他們的方案。他們過去都依賴口碑或口耳相傳的推廣方式，疫情影響反而不大，生意甚至增加了，當中與他們旗下的自動化產品策略有關。

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智能自助售賣機

萬碧發展的「智能自助售賣機」，由於可以減少使用者與銷售人員直接接觸，減少染疫風險，剛好趕上「疫情潮」。浸會大學現時設有3至4部售賣機，放置於大學宿舍及中醫診所，提供藥膳湯包及養生茶品的自動售賣服務。另一所本地小學，則利用售賣機派發防疫物資，學生只須利用預先登記的八達通，即能於售賣機自取5份檢測包。

智能自助售賣機配備50吋大型觸控屏幕，以及23.6吋的廣告顯示屏，方便公司進行市場推廣工作，通過廣告或遊戲與顧客進行互動。售賣機應用場景廣泛，商場、便利店、車站、校園、酒店大堂、會所等都適合，租用月費為1,800至2,000元，現時全港有20多部正在使用中。智能自助機備有數據分析，例如是產品貨量、銷售數字、使用人次等，商戶可以隨時用電腦或手機查看，較傳統自助機優勝。

自動化摺紙箱機

「自動化摺紙箱機」是另一款萬碧發展剛推出的新方案，主要針對貨物包裝過程重覆沉悶的問題，利用自動摺紙箱機及封底機以提升效率，入貨效率相比人手可以提高兩倍，有助紓緩疫情導致物流貨倉人手短缺的問題。

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以上內容輯錄自755期《iMoney Focus》封面故事。

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責任編輯：嚴浩文