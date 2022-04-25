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【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

股市 11:16 2022/04/25

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再有17間中概股企業遭美國證監會（SEC）列入「預備摘牌名單」，包括理想汽車 （02015） 及上周五起在港上市的知乎 （02390） ，理想汽車股價收跌3%，報91.05元，知乎收報24.5元，較32.06元上市價低逾23%，恒指一度跌近500點，最終收報20638點，跌43點。中概股摘牌風波未息，港股能否避過風眼？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況局勢，兼部署今周選股。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　 恒指守到20000點？
01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：15 - 亞太股市早段市況速報
02：44 - 美國聯儲局下周議息     連續4次加息半厘機會大？會加0.75厘？
04：26 - 美股短綫較麻煩     跌得多加息預期才有機會降溫
06：00 - 美股業績期未有帶動美股向上    今周META（FB.US）業績最令人擔憂
05：02 - 美股乏上升催化劑或會深度調整     加息減慢美股未必升
07：27 - 美股高位份市要分注吸納    或暫時避一避
08：05 - 中美10年期債息倒掛有合啟示？環球資金會回流美國？
11：16 - 美股短期睇淡    30年期債息抽上、股災言之尚早
12：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：00 - 今周港股期結、北京疫情上升
13：26 - 港股補裂口對後市啟示不大     未見明顯跌勢
14：44 - 港股處於整固期    估值合理偏平
15：21 - 4月整固幅度比預期大    港股如跌穿19000點水平要小心
16：41 - 港股市況非一面倒利淡    造淡宜搵位食糊、不宜入場造淡
17：03 - 第二季港股收集期     不主張博「5窮6絕7翻身」
17：55 - 招商銀行 （03968） 不明朗因素已掃除？績後可「抄底」？
24：56 - 港股開市前市況速報
25：18 - 傳中國銀行 （03988） 、交通銀行 （03328） 調低定期存款利率    對內銀股有幫助？
27：58 - 港股開市初段市況速報
28：23 - 再有17間中概股企業遭SEC列入「預備摘牌名單」  對大市氣氛影響多大？
30：07 - 中概股現退市危機     港交所 （00388） 可否受惠？
31：55 - 內地A股開市初段市況速報
32：14 - 港股開市初段市況速報
32：00 - 港股開市初段市況速報
32：26 - ET一周開倉：滙豐 （00005） 、李寧 （02331） 、美國航空（AAL.US）
40：27 - 觀眾問股：小米 （01810） 18元成本價    甚麼價位可補倉？
45：36 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 業績點睇？短線怎操作？
48：03 - 招行 （03968） 不宜博、要投降？
48：35 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 現價值搏？
50：00 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 145元有貨可以溝嗎？
53：27 - 觀眾問股：友邦 （01299） 可以入嗎？
55：07 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 12.9元有貨     短線走勢如何？中概股影響到？
58：03 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元有貨400股、蝕逾2萬元    溝貨抑或沽出換馬？
1：03：34 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 現價值博嗎？
1：05：31 - 消息股：招商證券 （06099） 、海通國際 （00665） 、長城汽車 （02333）
1：06：10 - 港股開市初段市況速報
1：06：33 - 內地A股開市初段市況速報
1：06：52 - 財經日誌提提你

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欄名 : 開市追揸沽

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