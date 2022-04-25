【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

再有17間中概股企業遭美國證監會（SEC）列入「預備摘牌名單」，包括理想汽車 （02015） 及上周五起在港上市的知乎 （02390） ，理想汽車股價收跌3%，報91.05元，知乎收報24.5元，較32.06元上市價低逾23%，恒指一度跌近500點，最終收報20638點，跌43點。中概股摘牌風波未息，港股能否避過風眼？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況局勢，兼部署今周選股。

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00：00 - 港股今日焦點速覽 恒指守到20000點？

01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：15 - 亞太股市早段市況速報

02：44 - 美國聯儲局下周議息 連續4次加息半厘機會大？會加0.75厘？

04：26 - 美股短綫較麻煩 跌得多加息預期才有機會降溫

06：00 - 美股業績期未有帶動美股向上 今周META（FB.US）業績最令人擔憂

05：02 - 美股乏上升催化劑或會深度調整 加息減慢美股未必升

07：27 - 美股高位份市要分注吸納 或暫時避一避

08：05 - 中美10年期債息倒掛有合啟示？環球資金會回流美國？

11：16 - 美股短期睇淡 30年期債息抽上、股災言之尚早

12：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路

13：00 - 今周港股期結、北京疫情上升

13：26 - 港股補裂口對後市啟示不大 未見明顯跌勢

14：44 - 港股處於整固期 估值合理偏平

15：21 - 4月整固幅度比預期大 港股如跌穿19000點水平要小心

16：41 - 港股市況非一面倒利淡 造淡宜搵位食糊、不宜入場造淡

17：03 - 第二季港股收集期 不主張博「5窮6絕7翻身」

17：55 - 招商銀行 （03968） 不明朗因素已掃除？績後可「抄底」？

24：56 - 港股開市前市況速報

25：18 - 傳中國銀行 （03988） 、交通銀行 （03328） 調低定期存款利率 對內銀股有幫助？

27：58 - 港股開市初段市況速報

28：23 - 再有17間中概股企業遭SEC列入「預備摘牌名單」 對大市氣氛影響多大？

30：07 - 中概股現退市危機 港交所 （00388） 可否受惠？

31：55 - 內地A股開市初段市況速報

32：14 - 港股開市初段市況速報

32：00 - 港股開市初段市況速報

32：26 - ET一周開倉：滙豐 （00005） 、李寧 （02331） 、美國航空（AAL.US）

40：27 - 觀眾問股：小米 （01810） 18元成本價 甚麼價位可補倉？

45：36 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 業績點睇？短線怎操作？

48：03 - 招行 （03968） 不宜博、要投降？

48：35 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 現價值搏？

50：00 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 145元有貨可以溝嗎？

53：27 - 觀眾問股：友邦 （01299） 可以入嗎？

55：07 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 12.9元有貨 短線走勢如何？中概股影響到？

58：03 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元有貨400股、蝕逾2萬元 溝貨抑或沽出換馬？

1：03：34 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 現價值博嗎？

1：05：31 - 消息股：招商證券 （06099） 、海通國際 （00665） 、長城汽車 （02333）

1：06：10 - 港股開市初段市況速報

1：06：33 - 內地A股開市初段市況速報

1：06：52 - 財經日誌提提你

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