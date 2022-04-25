【區塊鏈遊戲】帝國科技擬今年再推兩NFT遊戲　日後不排除收購具協同效應區塊鏈項目

▲ 帝國科技集團行政總裁兼執行董事楊東成（左）、帝國科技集團執行董事邱澤峰（右）

「元宇宙」概念興起，帝國科技集團 （00776） 上月正式推出首款NFT（非同質化代幣）遊戲「METASNAKE精靈蛇」，管理層接受本報專訪時稱，公司計劃今年再推出兩款NFT遊戲，此外，不排除會收購具協同效應的區塊鏈項目。

帝國科技集團行政總裁兼執行董事楊東成稱，公司去年起啟動元宇宙NFT遊戲平台「METASENS」，平台首款NFT手遊《METASNAKE精靈蛇》在去年底起公測，成功吸引3萬玩家加入，遠超其預測的1萬左右，而《METASNAKE精靈蛇》首批NFT開賣時，獲玩家超額認購146%。

虛擬貨幣「MSU」可用作升級或購買遊戲NFT

《METASNAKE精靈蛇》以遊戲「貪食蛇」為原型，主打「免費遊玩」（Free to Play）及「邊玩邊賺」（Play to Earn），對戰獲勝的玩家可贏取METASENS項目的虛擬貨幣「MSU」，楊東成稱，MSU可以用作購買「METASENS」項目旗下所有遊戲的NFT、升級玩家NFT裝備等。

楊東成指出，坊間主流NFT遊戲需要玩家先課金買NFT才可遊玩，而集團則希望主打免費遊玩，吸納更多傳統玩家。楊東成估計，NFT遊戲機制將更加成熟，鼓勵玩家合理消費，避免被「割韭菜」，同時可提升行業門檻。

遊戲愈受歡迎 交易NFT意慾更高 將帶動遊戲收入

對於如何締結收入，楊東成解釋，除了售賣遊戲NFT外，當玩家二手交易NFT時，公司會收取4%手續費，當遊戲愈受歡迎、流量愈高，可刺激玩家交易NFT的意慾，帶動遊戲收入表現。

楊東成表示，今年次季會推出賽車手遊Peta Rush，而第三季將測試推出元宇宙虛擬世界Holosens，Holosens設有19.23萬塊虛擬土地，日後會陸續出售大部分土地，土地持有人可以自由建構建築物及四處走動，並以虛擬角色與人會面。

坊間NFT遊戲生命周期或較短 因忽略遊戲模式

近日熱門NFT遊戲Axie Infinity及The Sandbox Game傳出玩家人數回落的消息。問及NFT 遊戲生命周期，楊東成指出，市場部分NFT 遊戲生命周期甚短，甚至首日已經崩盤，楊東成解釋，部分遊戲開發商只著重GameFi（Game finance）的金融部分，未有詳加策劃遊戲模式，導致遊戲可玩性不如預期，大大縮短遊戲生命。

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