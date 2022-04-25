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【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完

股市 06:27 2022/04/25

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港股及美股踏入業績期，多隻重磅股如滙豐、「工中建農」、平保、「三桶油」，以及美國大型科技股將於本周發布成績表。面對內地疫情四起、期指結算、美國加息逼近，股市勢變得更波動。

上海疫情持續之際，北京亦出現多條傳播鏈，騰訊 （00700） 表示，4.25起北京地區上班採用A/B班形式。內地經濟增長放緩，加上不確定的監管環境，去年7月已唱淡中資科技股的德國中央合作銀行（DZ Bank）分析師Manuel Muehl表示，中資科技股拋售潮仍未結束。

業績時間表（按市值排列）：

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重點新聞：

1）【科技股分析】德分析師：兩大原因恐拖累中國科技股再下跌　去年7月率先唱淡中資科網股

2）【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式

3）【港元滙價】港滙最快本周觸7.85弱方　香港幾時加息？

4）【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期　聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

5）【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元

6）【人行降準】人行降準0.25個百分點　周一生效 中行、交行據報擬同日減存款利率

7）【中美金融戰】再鼎醫藥啟動港美雙重主要上市準備工作　此前被美SEC列入「預定摘牌名單」

8）【海航重組】海航集團：完成破產重整　風險處置工作基本結束

9）【高息股攻略】滙證：國企改革3年規劃處尾聲　薦13家大型國企股、8家股息率逾7厘（附名單）

港股ADR及美股上周五收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊 北京 經濟 加息 美股 滙豐控股（00005）

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