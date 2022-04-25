【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完

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【ET財經早點1分鐘】港股續憂美狂加息20500關拉鋸 滙豐周二放榜 料稅前盈利跌36%
港股及美股踏入業績期，多隻重磅股如滙豐、「工中建農」、平保、「三桶油」，以及美國大型科技股將於本周發布成績表。面對內地疫情四起、期指結算、美國加息逼近，股市勢變得更波動。
上海疫情持續之際，北京亦出現多條傳播鏈，騰訊 （00700） 表示，4.25起北京地區上班採用A/B班形式。內地經濟增長放緩，加上不確定的監管環境，去年7月已唱淡中資科技股的德國中央合作銀行（DZ Bank）分析師Manuel Muehl表示，中資科技股拋售潮仍未結束。
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欄名 : 開市9點半