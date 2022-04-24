▲ 【A股股王】中資東吳證券罕有大削寧德時代25%目標價 因疫情下調今年純利預測

A股股王寧德時代（深：300750）去年純利增1.85倍至159.31億（人民幣，下同），惟寧德時代近期股價乏力，年初至今跌近27%，中資券商東吳證券罕有下調寧德時代目標價，由2月時給出的905.8元目標價下調至676元。

東吳證券稱，寧德時代去年業績略超市場預期，但考慮疫情因素影響，下調寧德時代預測2022至2024年淨利至286億、430億及599億元，對應市盈率為33、22及16倍，給予寧德時代今年55倍市盈率，對應目標價676元，維持「買入」評級。

寧德時代上周五收報415.34元，跌1.52%。

東吳證券：寧德時代今年出貨量有望高增

東吳證券預計，寧德時代今年出貨量有望高增，去年公司儲能電池營收136.24 億元，按年601%，出貨量16.7gwh 左右，按年提升599%，全球市佔率約20%，預計公司產品以出口為主，預計佔比60至70%，預計寧德時代今年儲能出貨量有望達50gwh，按年大增接近200%。

東吳證券提到，寧德時代存貨及鋰電材料庫存充裕，期末存貨402 億元，較年初增204%，原材料79.7 億元，較年初增255%，預計公司低價原來庫存儲備充裕，可支撐今年首季增長。

中信證券：維持寧德時代目標價754 元

此外另一中資券商中信證券則維持寧德時代目標價754元及買入評級，同時維持寧德時代今、明兩年純利為280億及398 億元的預測。

中信證券稱，考慮到全球汽車電動化趨勢較為確定，高端動力電池持續緊缺，同時全球儲能市場臨近爆發，能源變革帶來的市場空間巨大，料寧德時代有望充分享受行業發展機遇。

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