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【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式

股市 22:36 2022/04/24

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北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式

北京疫情迅速爆發，出現多條傳播鏈。騰訊 （00700） 發布關於北京地區疫情防控相關措施最新通知，指出近日北京市疫情形勢轉複雜，目前已隱若傳播了1週，防控難度進一步加大，故公司決定自4月25日起，北京地區各職場採用A/B班形式到崗，大廈到崗人數控制不超過50%，A/B班結束時間根據疫情形勢另行通知。

騰訊亦稱，根據屬地街道、大廈物業要求，進入希格瑪大廈、領航大廈需完成三針疫苗接種。不符合入場要求的員工需額外提供48小時內核酸才可入樓。同時，通知求家住朝陽區同事配合社區安排，做完核酸再入場辦公。

騰訊又指，總部大樓與領航大廈將於近期組織上門疫苗接種，未接種同事請盡快參加。

對於五一黃金周假期，騰訊呼籲，員工非必要不出京，不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣和陸路邊境口岸所在縣，而且假期不聚集、不紮堆、最大限度減少感染風險。

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