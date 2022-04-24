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【互聯網監管】網信辦加強治理網絡暴力　聚焦微博、抖音、百度及知乎等18網站

股市 22:12 2022/04/24

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【互聯網監管】網信辦加強治理網絡暴力　聚焦微博、抖音、百度及知乎等18網站

網信辦近日部署開展「清朗・網絡暴力專項治理行動」，加強網絡暴力治理進行專門部署，要求網站平台認真抓好集中整治，網信辦有關負責人表示，行動主要聚焦網絡暴力易發多發、社會影響力大的18間網站平台，包括微博 （09898） 旗下新浪微博、抖音、百度 （09888） 旗下百度貼吧、知乎 （02390） 等。

網信辨稱，將通過建立完善監測識別、實時保護、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。網信辦就今次行動提出五點要求，包括建立健全識別預警機制；建立健全網絡暴力當事人實時保護機制；嚴防網絡暴力信息傳播擴散；加大對違法違規賬號、機構和網站平台處置處罰力度；及強化警示曝光和正向引導。

網信辦有關負責人強調，重點網站平台要按照統一部署，結合平台特點進一步細化明確目標要求、工作措施和完成時限。

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港股 知乎－W（02390） 微博－SW（09898） 百度集團—SW（09888）

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