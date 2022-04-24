  • 27°C
香港時間 : 2022424日 (日) 23:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德MONACO MARINE加推109伙　一房折實最平860.1萬

股樓投資 22:27 2022/04/24

分享：

分享：

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，周六（23日）舉行首輪銷售，售出近八成單位。發展商指，為了回應市場熱切需求，加推價單第4號，涉及109伙單位，以最高折扣率計，折實價860.1萬元起。

據價單4號顯示，最高優惠維持12%不變，單位折實價由8,601,000元起，至最貴17,631,000元，折實呎價約23,481元至29,291元，平均呎價26,639元，以建築期付款計劃計算，有65 個單位低於1,200萬元。

MONACO MARINE示範單位

    點擊圖片放大
    +18
    +17

價單第4號：

• 合共涉109伙，包括16個1房（開放式廚房）單位、73個2房（開放式廚房）單位、14個3房（開放式廚房）單位以及6個3房加儲物房單位

•首次推出T1B - D 及T1B - E單邊2房開放式廚房單位 , D單位坐擁東南維港海景，而E單位可享啟德河岸景觀，戶型深受買家追捧，方正實用，易於擺放傢俬

• 是次推出的單位售價由$9,773,000至$20,035,000，實用面積呎價由$26,682至$33,285，平均呎價為$30,270

• 最高優惠維持12%不變，折實售價為$8,601,000至$17,631,000，折實呎價由$23,481至$29,291，平均呎價為$26,639

以建築期付款計劃計算，有65 個單位低於1,200萬

• 預計可套現約14.9億元(售價計)，折實約13.1億元

• 撇除座向、景觀、樓層等因素，輕微加價約0.5%

同場加映︰【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

相關文章

MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守
2022/04/14
MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守
四盤齊發！發展商蜂擁搶客　鐵路盤、啟德項目受注目
2022/04/18
四盤齊發！發展商蜂擁搶客　鐵路盤、啟德項目受注目
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
2022/04/18
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【有相睇】將軍澳頂層連天台單位　簡潔時尚設計　828萬易手
2022/04/18
【有相睇】將軍澳頂層連天台單位　簡潔時尚設計　828萬易手
【有相睇】睇中呂字廳見使　有別同屋苑鑽石廳　上車客睇完即買
2022/04/19
【有相睇】睇中呂字廳見使　有別同屋苑鑽石廳　上車客睇完即買

你可能感興趣

MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守
14:20 2022/04/14
MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守
四盤齊發！發展商蜂擁搶客　鐵路盤、啟德項目受注目
17:36 2022/04/18
四盤齊發！發展商蜂擁搶客　鐵路盤、啟德項目受注目
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
17:00 2022/04/18
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
私人屋苑 MONACO MARINE 啟德 會德豐地產

下一篇文章

錦上路站柏瓏I加推　折實每呎18582元　一房最平667.12萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士
【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士
【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率
【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率
【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事
【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款