啟德MONACO MARINE加推109伙　一房折實最平860.1萬

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，周六（23日）舉行首輪銷售，售出近八成單位。發展商指，為了回應市場熱切需求，加推價單第4號，涉及109伙單位，以最高折扣率計，折實價860.1萬元起。

據價單4號顯示，最高優惠維持12%不變，單位折實價由8,601,000元起，至最貴17,631,000元，折實呎價約23,481元至29,291元，平均呎價26,639元，以建築期付款計劃計算，有65 個單位低於1,200萬元。

MONACO MARINE示範單位

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價單第4號： • 合共涉109伙，包括16個1房（開放式廚房）單位、73個2房（開放式廚房）單位、14個3房（開放式廚房）單位以及6個3房加儲物房單位 •首次推出T1B - D 及T1B - E單邊2房開放式廚房單位 , D單位坐擁東南維港海景，而E單位可享啟德河岸景觀，戶型深受買家追捧，方正實用，易於擺放傢俬 • 是次推出的單位售價由$9,773,000至$20,035,000，實用面積呎價由$26,682至$33,285，平均呎價為$30,270 • 最高優惠維持12%不變，折實售價為$8,601,000至$17,631,000，折實呎價由$23,481至$29,291，平均呎價為$26,639 以建築期付款計劃計算，有65 個單位低於1,200萬 • 預計可套現約14.9億元(售價計)，折實約13.1億元 • 撇除座向、景觀、樓層等因素，輕微加價約0.5%

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