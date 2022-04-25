【恒指失二萬】去年7月獨排眾議看淡中資科技股　德分析師：兩大原因科技股未跌完

▲ 【科技股分析】德分析師：兩大原因恐拖累中國科技股再下跌 去年7月率先唱淡中資科網股

中資科技股去年起走弱，雖然偶有技術性反彈，但未能逆轉股價疲態，恒生指數周一跌穿20000點，科技股再度捱沽，小米 （01810） 率先跌穿3月科技股恐慌底。年僅30歲的德國中央合作銀行（DZ Bank）分析師Manuel Muehl去年7月獨排眾議，唱淡中資科網股，其後中國科技股在9個月內市值累計縮水約1萬億美元。Manuel Muehl 最新接受外電訪問時認為，中資科技股拋售潮仍未結束。

Manuel Muehl 認為，隨著中國經濟增長放緩，加上不確定的監管環境將嚇跑全球投資者，料中資科技股或進一步下探。

去年7月已唱淡中國科技行業 目前風險溢價未明 市場仍在尋價過程

德國中央合作銀行的Manuel Muehl是彭博追踪的70多位分析師中，首位早在7月對中國科技行業發出看跌評級，而過去12個月，Muehl對在美國上市的京東 （09618） 和阿里巴巴 （09988） 集團的的預測較同行都準確，自他唱淡以來，京東及阿里分別下跌30%和58%。

中國去年起收緊科網行業限制，Muehl 接受訪問時表示︰「我們觀察到行業明顯出現風險，但市場上沒有給予足夠的重視。」Muehl 直言，目前沒有人知道中國股市的真正風險溢價是多少，因為市場仍處於尋找價格的過程。

三項因素打擊消費者信心

針對新冠疫情，內地嚴格執行「清零」政策，而且近季經濟前景轉差。Muehl 認為，中國宏觀形勢嚴峻，內房行業存在大量問題，同時多個城市被完全封鎖，這些情況均損害消費者的信心。

內地當局去年起針對遊戲、教育等行業展開一連串整頓，恒生科技指數自2021年2月見頂以來已下跌逾60%。但大多數華爾街分析師仍然唱好科技行業，認為行業具長遠潛力、預期受到政策刺激及估值相對便宜。

中美審計分歧或致中概股退市 「屬非常現實風險」

阿里巴巴美股過去12個月的平均目標價為162.94美元，但較上周五收市價86.49高出約88%，而Muehl對阿里的最新目標是100美元。

上月內地當局暗示將結束對科技股的監管打壓，並會穩定資本市場，但Muehl仍對中資科技股前景感到悲觀。Muehl指出，由於中美審計監管分歧，中國公司或須從美國退市，認為這是個非常現實的風險。Muehl甚至認為，中資科技股未來幾季基本面幾乎沒有好轉空間。

改觀前提為監管政策出現可持續轉變

對於市場出現怎樣的變化，才會讓他對行業改觀，Muehl表示，要待監管政策出現可信且可持續轉變，「而非每兩周出台一次新規則」。

上月摩根大通唱淡中資科技行業，稱 中國互聯網股在未來6至12個月為「不可投資」，並一口氣調整28隻本港及美國上市的中資科技股的評級和目標價。

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