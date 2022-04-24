【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期　聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

▲ 美股踏入科技股業績高峰期 聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

美股踏入大型科技股業績高峰期，微軟、Alphabet、Meta、Apple 、Amazon將於本周睦績發放成績表。加息來臨前，周四及周五先公布美國首季GDP及被儲局視為通脹指標的三月PCE物價指數。市場料美國首季GDP將大幅放緩，按季增1%，去年第四季為增加6.9%，而美國三月核心PCE物價指數料按年升5.3%，按月升0.3%。

匯豐全球固定收益研究主管Steven Major表示，如果通脹飆升完全是由與食品和能源相關的供應限制引起，這不會是問題，但各國央行亦不能坐以待斃，等待通脹回復正常。

聯儲局主席鮑威爾此前在國際貨幣基金組織（IMF）會議上鞏固加息0.5厘的預期。鮑威爾指，5月初會議加息0.5厘將是選項之一，今年亦會有一連串加息。

5月加息0.5厘無懸念，據芝交所（CME Group）聯邦基金利率期貨顯示，市場料加息50點子的機率達99.6%，一周前為90.4%；6月加息75點子的機率達69.8%。

不過，美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）提到，儲局將有序加息，暗示短期內不會加息0.75厘。她相信，​​聯邦基金利率今年底可能升至2.5厘，令到貨幣政策回復中性水平。梅斯特今年在FOMC擁有貨幣政策投票權。

Ameriprise Financial全球市場分析師Anthony Saglimbene表示，市場正接受​​更快地轉向更正常的聯邦基金利率，股市目前或難以消化6月和7月也可能會加息0.5個基點的看法。

美國本周重點業績及經濟數據 日期 項目 預測 前值 25/04/22 業績：盤前－可口可樂、Philips 26/04/22 3月耐久財訂單 ＋1% －2.1% 2月FIFA房價指數（按月） ＋1.5% ＋1.6% 3月新屋銷售（按月） －0.3% －2% 業績：

盤前 – ups、3M

盤後 – 微軟、Alphabet、VISA 27/04/22 業績：

盤前 – 波音、Spotify

盤後 – Meta、PayPal、Ford、高通 28/04/22 首季GDP（按季） ＋1% ＋6.9% 首季個人消費 ＋3.4% ＋2.5% 首季個人消費支出核心指數 ＋5.6% ＋5% 首次申請失業救濟金人數 18萬 18.4萬 連續申請失業救濟金人數 139.3萬 141.7萬 業績：

盤前 – Twitter、Nokia、Mastercard、麥當勞

盤後 – Apple、Amazon、Intel 29/04/22 3月個人所得 ＋0.4% ＋0.5% 3月個人支出 ＋0.6% ＋0.2% 3月PCE物價指數（按年） ＋6.7% ＋6.4% 3月核心PCE物價指數（按年） ＋5.3% ＋5.4% 4月密西根大學市場氣氛 65.7 65.7 業績： 盤前- Exxon Mobil、Chevron、AstraZeneca

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