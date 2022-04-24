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錦上路站柏瓏I加推　折實每呎18582元　一房最平667.12萬

股樓投資 20:30 2022/04/24

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錦上路站柏瓏I公布價單3號，涉及82伙，涵蓋一房至三房間隔，定價794.2萬至1,727.1萬元，實用呎價20,911元至23,316元，扣除最高16%折扣優惠後，單位折實價由667.12萬元起，至最貴1,450.76萬元，折實呎價約17,565元至19,586元，折實平均呎價 18,582。

入場單位為第2座17樓B2單位，實用面積354平方呎，一房＋開放式廚房間隔，價單售價794.2萬元，實用呎價約22,435元，最高16%折扣優惠後，折實價667.12萬元，折實呎價 18,845元。

 

柏瓏I 價單第3號

共82伙（1房 28伙、2房37伙、3房17伙）

價單訂價：7,942,000元至17,271,000元

呎價：20,911至23,316元

扣除最高16%折扣優惠後，

折實售價：6,671,200元至14,507,600元

呎價：17,565元至19,586元

扣除16% 最高折扣優惠後，部份單位折實樓價如下：

-       最低售價： 第1期第2座17樓B2單位，實用面積354平方呎，1房開放式廚房，價單售價7,942,000元，呎價22,435元，扣除折扣優惠後，折實價6,671,200元，呎價18,845元

-       最低呎價：第1期第2座17樓A1單位，實用面積472平方呎，2房開放式廚房，價單售價9,870,000元，呎價 20,911元，扣除折扣優惠後，折實價8,290,800元，呎價17,565元

-       最高售價： 第1期第5座17樓A6單位，實用面積768平方呎，3房1套+工作間(連洗手間)，價單售價 17,271,000元，呎價22,488元，扣除折扣優惠後，折實價14,507,600元，呎價18,890元

-       最高呎價：第1期第5座19樓B8單位，實用面積354平方呎，1房開放式廚房，價單售價元8,254,000，呎價 23,316元，扣除折扣優惠後，折實價6,933,300元，呎價19,586元

示範單位

    點擊圖片放大
    +7
    +6

柏瓏I  價單第2號

共138伙  (1房 31伙、2房 81伙、3房 26伙)

價單訂價：7,325,000元至17,025,000元

呎價範圍：19,496元至23,353元

扣除最高16%折扣優惠後，

折實售價：6,153,000元至14,301,000元

呎價範圍：16,376元至19,616元

扣除16% 最高折扣優惠後，部份單位折實樓價如下：

- 最低售價： 第1期第5座2樓B1單位，實用面積339平方呎，1房開放式廚房，價單售價7,325,000元，呎價 21,608元，扣除折扣優惠後，折實價6,153,000元，呎價18,150元

- 最低呎價： 第1期第2座1樓B1單位，實用面積478平方呎，2房開放式廚房，價單售價9,319,000元，呎價19,496元，扣除折扣優惠後，折實價7,827,900元，呎價16,376元

- 最高售價： 第1期第5座19樓A3單位，實用面積763平方呎，3房1套+工作間(連洗手間)，價單售價 17,025,000元，呎價22,313元，扣除折扣優惠後，折實價14,301,000元，呎價18,743元

- 最高呎價：第1期第3座19樓A6單位，實用面積462平方呎，2房開放式廚房，價單售價10,789,000元，呎價 23,353元，扣除折扣優惠後，折實價9,062,700元，呎價19,616元

柏瓏 價單第1號

共 168 伙 （1房 52伙、2房 98伙、3房 18伙）

價單訂價：7,238,000元至16,660,000元

呎價範圍：19057元至22624元

扣除最高16%折扣優惠後，

折實售價：6,079,900元至13,994,400元

呎價範圍：16,008元至 $19,004元

扣除最高16%折扣優惠後，部份單位折實樓價如下：

- 最低售價： 第1期第2座1樓B2單位，1房開放式廚房，實用面積354平方呎，價單售價7,238,000元，呎價20446元，扣除折扣優惠後，折實價6,079,900元，呎價17175元

- 最低呎價： 第1期第2座1樓A1單位，2房開放式廚房，實用面積472平方呎，價單售價8,995,000元，呎價19,057元，扣除折扣優惠後，折實價7,555,800元，呎價16,008元

- 最高售價： 第1期第5座15樓A5單位，3房1套+工作間(連洗手間)，實用面積762平方呎，價單售價 16,660,000元，呎價21,864元，扣除折扣優惠後，折實價13,994,400元，呎價18,365元

- 最高呎價：第1期第2座15樓A3單位，2房開放式廚房，實用面積455平方呎，價單售價10,294,000元，呎價22,624元，扣除折扣優惠後，折實價8,646,900元，呎價19,004元

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撰文 : 黃卓賢

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