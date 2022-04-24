▲ 【港元滙價】港滙最快本周觸7.85弱方 香港幾時加息？

港元滙價最新跌至7.8467港元，與7.85的弱方兌換保證相距33點，剛巧4年前的4月12日晚上8時，金管局公布承接港元沽盤8.16億元，向市場賣出1.04億美元，開啟長達1年的接港元、沽美元的序幕。

美國聯儲局將於香港時間5月5日凌晨2時公布議息結果，距今倒數約10日，利率期貨市場預期，美國將在3個月內，即5月、6月、7月的議息會議，將息口上限加至2.25厘，以現時息口0.5厘計，即5月加息0.5厘，6月加息0.75厘，以及7月加息0.5厘。由於美國債息及拆息急升，均反映加息預期，與港息差拉闊，港元滙價最快本周或觸及7.85的弱方兌換保證。

財政司長陳茂波及金管局總裁余偉文近日均已明言，港滙將觸及7.85弱方兌換保證，資金會由港元流向美元。

【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊 料港滙觸及7.85弱方兌換 港元資金流向美元

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市場一般預期，港美息差有0.5厘以上，便會誘發套息交易，先借低息港元，轉買高息美元獲利，資料顯示，港美拆息1個月期以上，息差由0.5至0.8厘不等，套息交易持續將令港滙兌美元處弱勢。

除了套息交易，企業對港元的資金需求亦是其中一個影響因素。

香港幾時加息？

香港加息條件，需要觀望（1）香港的資金水平、以及（2）拆息與最優惠利率的息差等。

（1）香港的資金水平最容易於銀行體系結餘反映，根據聯繫滙率基制，當港元兌美元跌至7.85，金管局便需要向市場承接港元沽盤，沽出美元，銀行體系結餘隨即縮減，現時結餘有達3375.5億元，遠高於4年前走資時期的1800億元水平，傳統市場估算，當結餘縮至500億元水平，便是加息的時機之一。

金管局的政策工具，是可以增發外滙基金票據「吸水」，加速吸走結餘，有助紓緩息差壓力。

（2）市場傳統以1個月拆息與銀行最優惠利率的差距來衡量，若差距少於3厘，反映資金成本上升，亦是加息條件之一（現時差距多達4.8厘）。不過，由於大型銀行有龐大的存戶基礎，若對稱加息，即同時上調活期存款利率，會令銀行經營成本上升，預期銀行對加息的取態非常審慎。

記者：譚志偉