  • 27°C
香港時間 : 2022424日 (日) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元滙價】港滙最快本周觸7.85弱方　香港幾時加息？

19:59 2022/04/24

分享：

分享：

【港元滙價】港滙最快本周觸7.85弱方　香港幾時加息？

港元滙價最新跌至7.8467港元，與7.85的弱方兌換保證相距33點，剛巧4年前的4月12日晚上8時，金管局公布承接港元沽盤8.16億元，向市場賣出1.04億美元，開啟長達1年的接港元、沽美元的序幕。

美國聯儲局將於香港時間5月5日凌晨2時公布議息結果，距今倒數約10日，利率期貨市場預期，美國將在3個月內，即5月、6月、7月的議息會議，將息口上限加至2.25厘，以現時息口0.5厘計，即5月加息0.5厘，6月加息0.75厘，以及7月加息0.5厘。由於美國債息及拆息急升，均反映加息預期，與港息差拉闊，港元滙價最快本周或觸及7.85的弱方兌換保證。

財政司長陳茂波及金管局總裁余偉文近日均已明言，港滙將觸及7.85弱方兌換保證，資金會由港元流向美元。

【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元

【香港通脹】余偉文料香港今年通脹僅2%　資金流出香港屬聯匯制度設計一部分

市場一般預期，港美息差有0.5厘以上，便會誘發套息交易，先借低息港元，轉買高息美元獲利，資料顯示，港美拆息1個月期以上，息差由0.5至0.8厘不等，套息交易持續將令港滙兌美元處弱勢。

除了套息交易，企業對港元的資金需求亦是其中一個影響因素。

香港幾時加息？

香港加息條件，需要觀望（1）香港的資金水平、以及（2）拆息與最優惠利率的息差等。

（1）香港的資金水平最容易於銀行體系結餘反映，根據聯繫滙率基制，當港元兌美元跌至7.85，金管局便需要向市場承接港元沽盤，沽出美元，銀行體系結餘隨即縮減，現時結餘有達3375.5億元，遠高於4年前走資時期的1800億元水平，傳統市場估算，當結餘縮至500億元水平，便是加息的時機之一。

金管局的政策工具，是可以增發外滙基金票據「吸水」，加速吸走結餘，有助紓緩息差壓力。

（2）市場傳統以1個月拆息與銀行最優惠利率的差距來衡量，若差距少於3厘，反映資金成本上升，亦是加息條件之一（現時差距多達4.8厘）。不過，由於大型銀行有龐大的存戶基礎，若對稱加息，即同時上調活期存款利率，會令銀行經營成本上升，預期銀行對加息的取態非常審慎。

記者：譚志偉

港股 外滙 余偉文 活期存款 走資 港元 港滙 外滙基金 兌換保證 美國聯儲局

下一篇文章

【手機動向】跳槽變果粉人數大增？　調查顯示Android市佔率正下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【美元定存】3個月美元定存最高1.68厘 再現破頂息
【美元定存】3個月美元定存最高1.68厘 再現破頂息
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞
【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款