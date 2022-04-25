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蓋茨有無用39億沽空Tesla？短訊揭馬斯克不滿對質

環球社會熱點 09:05 2022/04/25

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網絡近日流傳多張截圖，聲稱是美國電動車Tesla創辦人馬斯克與微軟（Microsoft）創辦人蓋茨的電話短訊對話，指馬斯克質問蓋茨有無用5億美元（約39億港元）沽空Tesla股票。馬斯克早前證實真有其事，但強調對話截圖並非由他流出。

【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢 【下一頁】

外國財經媒體DeFiance Media上周五（22日）於社交媒體Twitter公開截圖。第一張圖似乎是馬斯克（Elon Musk）與蓋茨（Bill Gates）確認見面的日期和時間，而當時馬斯克的回應明顯態度正面。

而第二張截圖中，蓋茨首先向馬斯克交待自己的情況。然後馬斯克隨即單刀直入，詢問蓋茨是否繼續持有價值5億美元的Tesla股票短倉。

瀏覽兩人對話詳情、蓋茨究竟點回應？

    點擊圖片放大
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馬斯克明顯不滿蓋茨的回應。馬斯克形容Tesla是在解決氣候變化方面做得最多的公司，認為從蓋茨對待Tesla的態度，使他不能認真對待蓋茨在氣候變化方面的慈善工作。

英國路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝 【下一頁】

相關對話在Twitter引起網民熱烈討論。而馬斯克本人其後證實真有其事，不過他講到明並非自己洩露這段對話，相信是朋友的朋友外洩。

馬斯克又強調這件事並非機密，而自己是聽到有消息指蓋茨仍持有5億美元的Tesla短倉，所以決定質問對方。

而馬斯克回應消息不久後，更在Twitter貼出蓋茨的照片和一個大肚腩表情符號並排，似乎是要諷刺蓋茨的身材來洩憤。

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責任編輯：鄭錦玲

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