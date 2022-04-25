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【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢

環球社會熱點 08:05 2022/04/25

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英媒近日報道指，英國威廉王子夫婦有意舉家搬至離英女王更近的地方。而現年8歲的大仔喬治小王子為搬家做準備，已在溫莎郡附近的一所小學試堂，喬治的同學都認不出喬治為王子。威廉夫婦據報已最少到訪學校6次，正考慮或會將夏洛特公主及路易小王子送至同一所學校。

英國路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝 【下一頁】

喬治（Prince George）或會在新學年轉學。英媒《每日郵報》引述溫莎郡（Windsor）附近的一所小學的消息人士指，該校老師已為喬治安排試堂。據報當時班上其他同學皆未認出喬治，或對其皇室身份並不了解，學校老師對情況亦感到滿意。

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報道指威廉（Prince William）及太太凱特（Kate Middleton）已最少到訪學校6次。喬治試堂的學校雖然亦有數名來自歐洲及俄羅斯富人家庭的學生，但不及威廉當年入讀的Ludgrove School或凱特曾入讀的Marlborough College的知名度高。

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《每日郵報》亦指，威廉凱特仍在考慮其他兩名子女轉學的問題。現年6歲的夏洛特（Princess Charlotte）及現年4歲的路易（Prince Louis），日後有機會跟隨哥哥喬治入讀同一所學校。喬治於2017年9月註冊入讀位於倫敦南部Battersea的Thomas’s School，而夏洛特據報亦入讀該校，並和同學相處愉快。

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責任編輯：李俊儀

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