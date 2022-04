【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪

烏克蘭自俄烏開戰以來多次呼籲經濟制裁俄羅斯,並要求各國對俄羅斯石油等能源實施禁運。烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科更聲稱,購買俄羅斯石油的國家也是同樣犯下戰爭罪。

烏斯堅科(Oleg Ustenko)上周六(23日)接受英媒《衛報》專訪,他批評西方主要經濟體未有立即對俄進口商品實施禁令,形容情況不可接受。

他指控歐洲多國繼續購買俄羅斯石油及天然氣,而不少英國律師更繼續為俄羅斯財閥服務。

烏斯堅科指控他們同樣犯戰爭罪:

如果俄羅斯人犯下戰爭罪甚至種族滅絕罪行,至於向俄羅斯提供血腥錢的人同樣犯戰爭罪。

(If Russians are committing war crimes, even genocide, whoever is supplying Russia with this bloody money is making the same war crime)