【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪

烏克蘭自俄烏開戰以來多次呼籲經濟制裁俄羅斯，並要求各國對俄羅斯石油等能源實施禁運。烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科更聲稱，購買俄羅斯石油的國家也是同樣犯下戰爭罪。

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烏斯堅科（Oleg Ustenko）上周六（23日）接受英媒《衛報》專訪，他批評西方主要經濟體未有立即對俄進口商品實施禁令，形容情況不可接受。

他指控歐洲多國繼續購買俄羅斯石油及天然氣，而不少英國律師更繼續為俄羅斯財閥服務。

烏斯堅科指控他們同樣犯戰爭罪：

如果俄羅斯人犯下戰爭罪甚至種族滅絕罪行，至於向俄羅斯提供血腥錢的人同樣犯戰爭罪。 （If Russians are committing war crimes, even genocide, whoever is supplying Russia with this bloody money is making the same war crime）

他形容歐洲人是烏克蘭的好朋友，指他們一直相信能夠幫助烏克蘭。但他直言歐洲人不明白他們如果向俄羅斯購買能源等商品，是向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）送錢，支援俄軍對付烏克蘭人。

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德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）上周表示，德國會在今年内停止進口俄羅斯石油，其後逐步淘汰俄羅斯天然氣。

不過烏斯堅科批評德國公布的時間表完全無法接受，指德國人仍要繼續付費購買俄能源，變相傷害烏克蘭人，指德國如不採取更迅速行動只會面臨國恥。

他認為各國可迅速停止進口俄石油，指此舉產生的燃料成本影響是值得付出的代價。

不過他承認歐洲要擺脫俄天然氣供應更困難，他建議各國採購俄天然氣為俄帶來的收益應暫時凍結並交由第三方托管，俄供應商在俄烏戰爭結束後才能獲取這筆收益。

他更表示烏克蘭有意追究與俄羅斯合作的企業，包括可能會起訴這些企業，即使需時或長達10年仍然在所不惜。

烏斯堅科又呼籲國際對俄羅斯實施更嚴厲制裁，包括出售俄羅斯財閥遭凍結的球會及豪宅等財產，將所得款項用於烏克蘭的國防和戰後重建計劃。

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責任編輯：鄭錦玲