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【互聯網裁員潮】騰訊兩大遊戲直播平台虎牙、鬥魚傳大規模裁員

股市 18:16 2022/04/24

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【互聯網裁員潮】騰訊兩大遊戲直播平台虎牙、鬥魚傳大規模裁員

中國科網股裁員消息不斷，近日傳出內地遊戲直播平台、騰訊 （00700） 同系的虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）進行大規模裁員。

有內媒指，虎牙近日大裁員，當中國際化業務裁員比例高達70%，出海產品 Nimo 的運營團隊大縮編；國內業務團隊裁員 20%，主要集中在雲遊戲等創新部門，報道形容「裁員手段乾脆俐落，上午通知下午就辦離職。」

虎牙國際化業務營運部門成重災區

虎牙直播員工約2000人，當中國際化部門200多人，虎牙國際化業務的裁員中，營運部門裁員 70%，其他部門「砍半」，同時與許多應屆畢業生解約，報道稱，虎牙回應不予置評。

另外有鬥魚直播內部人員表示，整體裁員 30%，主要裁員業務為遊戲商務和直播經紀，裁員集中在上海和北京的團隊，武漢總部也有涉及。

鬥魚否認大裁員 只稱正常人員優化調整

不過目前鬥魚向內媒否認消息，澄清「信息不實。沒有大面積的裁員，只有一些正常的人員優化調整。」

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美股 港股 騰訊控股（00700） 虎牙（美：HUYA） 鬥魚（美：DOYU）

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