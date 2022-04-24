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【樓市現象】擔心遲買更貴　凌晨拍板簽約　769萬購清水灣半島

股樓投資 18:22 2022/04/24

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雖然美國快將再加息，但未有影響市民置業信心。有買家為免遲買更貴，趕緊於凌晨拍板簽約，成功以769萬元購入將軍澳清水灣半島的中層兩房單位。

利嘉閣地產蔡庭勇說，清水灣半島6座中層B室，實用面積531平方呎，兩房間隔，外望西南開揚海景，原開價800萬元，終減價至769萬元易手，實用呎價約14,482元。

蔡庭勇稱，買家鍾情屋苑環境清幽，而且對發展商品牌有信心，希望趁樓市開始反彈前購入單位，與業主議價後，趕緊於凌晨拍板簽約。

延伸閱讀 錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 嵐山 大埔 中原地產

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