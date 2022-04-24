【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油

烏克蘭是出產葵花籽油大國，外界早於俄烏戰爭爆發初期就憂慮戰事影響葵花籽油供應鏈。英國多間超市目前陸續開始限購食油，而英國最大連鎖超市Tesco表示限購屬暫時性措施，旨在確保所有顧客都能購得所需品。

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英國大部分葵花籽油皆從烏克蘭進口，而英國Tesco等多間超市近日開始，限制每名顧客購買食油數量。Tesco限制每名顧客最多可購買3樽，而Waitrose限購兩樽。另一連鎖超市Iceland更限制每名顧客只可購買1樽食油。

Morrisons證實公司正實施限購葵花籽油措施。至於Tesco則發表聲明指，公司為確保所有顧客都能買到所需物品，超市已實施每名顧客限購3樽食油的措施。但Tesco強調公司仍有充足食油庫存，若顧客未能購得自己最心儀的種類，超市亦能提供其他選擇。

Waitrose則表示，公司正密切監察情況，及會和供應商緊密合作，確保顧客可繼續選擇購買食油種類。

但Sainsbury's 發言人則表示，公司未有計劃實施限購措施，而Asda亦未採取限購行動。

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英國零售業聯盟（BRC） 傳訊總監Tom Holder表示，超市行動僅屬短暫措施，旨在確保貨品供應給每位顧客。他接受英媒採訪時承認，俄烏戰爭已令烏克蘭對英國的葵花籽油供應中斷。

他預料零售商日後會採用菜籽油等種類來代替葵花籽油，零售商亦會和供應商合作增加食油種類的供應，將對顧客的影響降至最低。

英國國家統計局（ONS）數據顯示，本月食油價格已上漲7%，按年升近25%。由於黑海地區土地肥沃，有「世界糧倉」之稱，俄烏戰爭料對歐洲、亞洲及非洲糧食供應造成影響。

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責任編輯：李俊儀