【買樓理財】4年前買大埔嵐山　業主料蝕使費離場

疫情好轉，二手交投加快，但市場仍錄明賺暗蝕成交，有業主於2018年購入大埔嵐山的三房單位，雖然賬面獲利約14萬元，但扣除買賣佣金、稅項等開支後，料要損手離場。

中原地產楊頌堯表示，大埔嵐山8座中層G室，實用面積749平方呎，三房間隔，原開價830萬元，終減價16萬元，以814萬元易手，實用呎價約10,868元。

楊頌堯透露，新買家為換樓客，而原業主於2018年以800萬元購入上址，持貨4年，雖然現時賬面獲利約14萬元，物業期內升值約1.8%，但扣除買賣佣金、稅項等開支後，料要損手離場。

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