英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復

英國有大學研究多名住院新冠肺炎患者的情況，發現他們在感染新冠肺炎1年後，僅得約29%人完全康復，指長新冠的現象料十分常見。研究團隊更發現在住院新冠患者當中，女性的康復率明顯低於男性。

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英國萊斯特大學（University of Leicester）團隊分析的超過2,000名感染新冠肺炎後，分別入住英國國民保健服務（NHS）旗下39間醫院的患者。

團隊成員會在患者染疫5個月後對其進行首次健康狀況評估，並在其染疫1年後再進行評估。

研究結果顯示2,000多名住院患者中，僅25%人在染疫5個月後可完全康復。而研究人員在患者染疫1年後進行評估，發現僅29%人完全康復。

研究人員指從心理健康、器官損傷和生活質素的改善而言，上述數字屬於非常有限的康復率，甚至形容情況驚人。

研究更指女性、肥胖人士及住院期間需使用呼吸機人士，康復率都會相對較低。研究人員指男性如感染新冠肺炎，住院風險雖然較高，但出院後康復率會較女性高。

參與研究的患者當中，很多住院後報告身體受損的人都有持續發炎的情況。

英國國家統計局（ONS）的數字顯示，自新冠疫情爆發以來，英格蘭料有超過7成人曾感染新冠肺炎。

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而日本厚生勞動省研究班上周六（23日），公布一項涉及700名中度症狀或以上的新冠患者研究，指1成住院患者在出院1年後仍可能存在後遺症。

研究人員指，他們的主要症狀包括肌肉力量下降、呼吸困難、困倦乏力、嗅覺和味覺異常。

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責任編輯：鄭錦玲