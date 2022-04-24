【帶你睇盤】鄰近東涌站　生活配套齊全　企理兩房呎價不用1.5萬

鐵路盤向來較受歡迎，缺點是價錢較貴，但亦有相對平價之選。今次介紹的屋苑為東涌東堤灣畔，最大賣點是鄰近港鐵東涌站，前往港島上班尚算方便。其中，屋苑3座中層D室目前放盤，實用面積521平方呎，連企理裝修，叫價780萬元，實用呎價約14,971元。

單位相

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放盤單位 東堤灣畔3座中層D室（物業編號: BP25363462） 實用面積 521平方呎（景觀： 優美內園，舒服寧靜、方位：西南方向） 間隔 兩房 叫價 780萬元 賣點 東堤灣畔3座最近地鐵站，1分鐘步程直達東涌站，單位內籠企理，同時園景盡收眼底，樓下民生配套設施有郵局，日本城，米線陣，一粥麵，7-eleven,東涌地鐵站等包羅萬有

位置優越，附近有東薈城及富東商場等購物中心，而且鄰近港鐵東涌站、巴士總站、香港國際機場及港珠澳大橋口岸，交通購物一應俱全

生活配套齊備，其大型住客會所佔地15萬平方呎，提供泳池、健身室、舞蹈室、網球場、兒童遊樂場及宴會廳等設施。屋苑鄰近昂坪360纜車站、行山徑及文東路公園，休閒娛樂上提供多元化的選擇

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https://bit.ly/3OvRJBn

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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