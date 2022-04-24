【帶你睇盤】鄰近東涌站　生活配套齊全　企理兩房呎價不用1.5萬

下一篇文章
【有相睇】睇中將軍澳彩明苑 638萬購低層戶 上手持貨10年賺近1倍
鐵路盤向來較受歡迎，缺點是價錢較貴，但亦有相對平價之選。今次介紹的屋苑為東涌東堤灣畔，最大賣點是鄰近港鐵東涌站，前往港島上班尚算方便。其中，屋苑3座中層D室目前放盤，實用面積521平方呎，連企理裝修，叫價780萬元，實用呎價約14,971元。
單位相
|放盤單位
|東堤灣畔3座中層D室（物業編號: BP25363462）
|實用面積
|521平方呎（景觀： 優美內園，舒服寧靜、方位：西南方向）
|間隔
|兩房
|叫價
|780萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢