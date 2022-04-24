法總統大選周日次輪投票 民調指馬克龍領先馬琳勒龐

法國當地周日（24日）舉行總統大選第二輪投票，現任法國總統馬克龍力爭連任再與極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐對決。法國上周有民調結果發現，馬克龍支持率仍高於馬琳勒龐，但與2017年相比，兩人差距收窄。上周亦有法國諮詢公司表示，仍有逾1成選民尚未作出決定。

法國選舉辯論火藥味濃 馬克龍狠批馬琳勒龐親俄 【下一頁】

繼2017年法國大選以來，馬克龍（Emmanuel Macron）及馬琳勒龐（Marine Le Pen）再次對決。法國上周四（21日）公布一項民調結果，預測馬克龍將獲得55%支持率，而馬琳勒龐支持率料為45%，相信馬克龍會以10個百分點的差距再次擊敗馬琳勒龐。

不過馬克龍在2017年以66.1%的得票率，擊敗僅獲得33.9%的馬琳勒龐。如按照上述數字計，兩人支持率差距明顯較上屆結果大幅收窄。

諮詢公司Teneo研究部副主任巴羅佐（Antonio Barroso）上周四於一份研究報告中表示，仍有約13%至15%的選民尚未作出決定，因此投票結果仍有變化可能。巴羅佐預計，若首輪投票投給極左候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的選民當中，有足夠多人於次輪改投馬琳勒龐，形勢將有望逆轉。

馬克龍支持度創法國大選新高 將與馬琳勒龐辯論 【下一頁】

金融機構Berenberg分析師上周五（22日）表示，現時民意調查顯示，馬克龍以55%支持率，領先馬琳勒龐的45%，民意調查亦未低估馬琳勒龐的支持率。但上周初仍有多達25%選民未作出決定，機構未能排除馬琳勒龐爆冷勝出的可能，並指法國及歐盟屆時將面臨許多風險。

雖然馬琳勒龐在2017年後已軟化其對歐盟的立場，不再堅持法國退出歐盟及歐元區。她表示希望將歐盟轉變為一個國家聯盟，從根本上改變其運作方式，同時希望法國軍隊退出北約軍事指揮部。

Berenberg分析師指馬琳勒龐的法國優先政策，將導致法國與歐盟衝突持續，傷害商業環境並嚇跑外國投資者，屆時法國將會出現倒退。

至於在法定退休年齡改革方面，馬琳勒龐考慮在針對已工作40至42年的人士，將退休年齡從現時的62歲下調至60歲。而馬克龍則提出相反方案，希望提高退休年齡至65歲。Berenberg分析師批評馬琳勒龐希望透過補貼及監管，維護已經過時的經濟結構。

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責任編輯：李俊儀