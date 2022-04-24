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【有相睇】睇中將軍澳彩明苑　638萬購低層戶　上手持貨10年賺近1倍

股樓投資 16:48 2022/04/24

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將軍澳居屋向來有價有市，有業主10年前購入彩明苑低層單位，現帳面賺近兩倍離場。中原地產伍錦基說，彩明苑A座低層03室，實用面積506平方呎，坐向西南，望內園景，今年4月放盤，原叫價700萬元，終減價62萬元，以638萬元（已補地價）易手，實用呎價約12,609元。

    點擊圖片放大
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從代理提供相片可見，單位裝修不算新淨，新業主要預一筆翻新。資料顯示，彩明苑於2001開始入伙，主攻開則較大單位，加上鄰近港鐵調景嶺站，附近又有大型商場，所以向來受歡迎。

據了解，原業主於2012年10月以330萬元購入上址，持貨約10年，現帳面獲利約308萬元，物業期內升值約93%。

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撰文 : 黃卓賢

荃威花園 私人屋苑 美聯物業

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