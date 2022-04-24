【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元

▲ 【財爺網誌】陳茂波：美國加息致港美息差擴闊 料港匯觸及7.85弱方兌換 港元資金流向美元

財政司長陳茂波發表網誌指，目前本港經濟逐步回穩，本地通脹率仍屬相對溫和，三月份為1.7%，但仍必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。

陳茂波又稱，美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定，聯繫滙率一直行之有效，隨着美國加息，市場預期港美息差擴闊，資金會逐漸從港元流向美元。

美國加息將傳導至本港 但港息上調速度視乎本地資金存量

陳茂波表示，在聯繫滙率制度下，美國加息將傳導至本港，息率難免跟隨向上，但港息實際上調的速度亦會受本地資金存量所影響。

他舉例稱，在美國上一個加息周期（即2015至2018年間）聯儲局合共加息2.25厘，但香港銀行的最優惠利率直至到2018年9月才上調一次，上升0.125厘（部份銀行息率上升0.25厘）。而一個月期港元拆息，撇除季節性因素後亦升至大約2厘。

陳茂波：美元加息 港美息差擴闊 料港匯觸及7.85弱方兌換保證

陳茂波又稱，除了息差因素以外，港元兌美元滙價同時受其他市場因素影響，例如近月港股偏軟，導致對港元需求減弱，港元滙價近期變動亦較快，因此很難準確預測港元滙率及資金走向的具體時間。

陳茂波直言，預期隨着美元加息，港美息差擴闊，觸發套戥活動，港元滙率會觸及7.85弱方兌換保證，資金會從港元市場流出，而港元息率亦可能按市場情況上調，強調「這是聯滙制度的設計，是正常現象」。又稱香港有龐大的貨幣基礎，約2.2萬億作資金流出的緩衝。

港元拆息上升影響樓宇按揭息率 投資者審慎管理潛在風險

陳茂波提醒，港元拆息上升將影響樓宇按揭息率，加重置業人士的負擔，但本港樓市借貸比率穩健，金管局的資料顯示現時香港過半數住宅物業業主沒有按揭貸款，而銀行按揭貸款人的平均供款與入息比率在八輪宏觀審慎措施下處於36%的低水平，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升的能力。

至於資產價格方面，陳茂波指出，無論股市或樓市，除了息率變化，其他如供求因素、市場對宏觀經濟前景的預期及投資情緒等，都會左右其發展，在通脹升溫及息率掉頭回升之際，投資者還是以審慎管理潛在風險為上策。

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