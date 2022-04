【烏克蘭戰爭】美國務卿防長將訪基輔 晤澤連斯基

俄烏戰爭持續兩個月以來,多國領袖先後到訪烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤連斯基表示,美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周日(24日)會到訪烏克蘭首都基輔。澤連斯基料將與兩人會晤,更打算在會晤期間向美方要求獲取重型武器。

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)上周六(23日)於基輔舉行記者會,證實周日會與布林肯(Antony Blinken)及奧斯汀(Lloyd Austin)會晤,又稱他不認為與美方官員會晤是甚麼秘密消息。

是次將為俄烏戰爭爆發以來,首次有美國高級官員到訪基輔。不過澤連斯基表示如果安全狀況許可,他仍然希望美國總統拜登(Joe Biden)能親訪基輔與其對話。

澤連斯基也繼續呼籲美方加強對烏克蘭的軍事及財政援助,在記者會上表示:

佢哋唔應該空手嚟呢度,我哋期望會有具體嘅武器或者其他嘢。

(They should not come here with empty hands. We are expecting specific things and specific weapons.)