【烏克蘭戰爭】美國務卿防長將訪基輔 晤澤連斯基

俄烏戰爭持續兩個月以來，多國領袖先後到訪烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤連斯基表示，美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周日（24日）會到訪烏克蘭首都基輔。澤連斯基料將與兩人會晤，更打算在會晤期間向美方要求獲取重型武器。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周六（23日）於基輔舉行記者會，證實周日會與布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin）會晤，又稱他不認為與美方官員會晤是甚麼秘密消息。

是次將為俄烏戰爭爆發以來，首次有美國高級官員到訪基輔。不過澤連斯基表示如果安全狀況許可，他仍然希望美國總統拜登（Joe Biden）能親訪基輔與其對話。

澤連斯基也繼續呼籲美方加強對烏克蘭的軍事及財政援助，在記者會上表示：

佢哋唔應該空手嚟呢度，我哋期望會有具體嘅武器或者其他嘢。 （They should not come here with empty hands. We are expecting specific things and specific weapons.）

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他強調美方官員訪問基輔十分重要，在於烏克蘭期望美方抵烏時可按照討論内容提供烏克蘭要求的援助。

自2月戰事爆發以來，美國已向烏克蘭提供價值約34億美元（約265.2億港元）的軍事援助，並在過去兩周加大了向烏克蘭運送武器和均備的力度。

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責任編輯：鄭錦玲