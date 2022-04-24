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【樓市現象】本來傾好價　簽約前遇另一組買家出價　粉嶺中心賣貴8萬

股樓投資 16:06 2022/04/24

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二手交投持續暢旺，個別業主反價。粉嶺中心一個中層兩房單位，本應以520萬元易手，但簽署前有另一組買家出價，單位最終以528萬元易手。

美聯物業陳梓彬表示，粉嶺中心K座中層5室，實用面積365平方呎，兩房間隔，原叫價530萬元，其後獲買家洽購，終議定520萬元易手，但突然臨場有另一組買家出價，單位終以528萬元易手，實用呎價約14,466元。

資料顯示，原業主2013年以282萬元購入上址，持貨9年，現帳面獲利246萬元，物業期內升值約87%。談到近期市況，陳梓彬表示，粉嶺中心本月暫錄8宗成交，與上月只得2宗成交相比，增幅明顯。

延伸閱讀 錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 粉嶺中心 粉嶺 美聯物業

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