【樓市現象】本來傾好價　簽約前遇另一組買家出價　粉嶺中心賣貴8萬

二手交投持續暢旺，個別業主反價。粉嶺中心一個中層兩房單位，本應以520萬元易手，但簽署前有另一組買家出價，單位最終以528萬元易手。

美聯物業陳梓彬表示，粉嶺中心K座中層5室，實用面積365平方呎，兩房間隔，原叫價530萬元，其後獲買家洽購，終議定520萬元易手，但突然臨場有另一組買家出價，單位終以528萬元易手，實用呎價約14,466元。

資料顯示，原業主2013年以282萬元購入上址，持貨9年，現帳面獲利246萬元，物業期內升值約87%。談到近期市況，陳梓彬表示，粉嶺中心本月暫錄8宗成交，與上月只得2宗成交相比，增幅明顯。

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