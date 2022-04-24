【虛擬銀行優惠】憑邀請碼開Mox戶口兼Mox Credit 消費滿500元即送多500元（附邀請碼及步驟）

Mox推出GOMOX優惠，由即日起至5月31日，客戶用邀請碼「GOMOX」開Mox戶口，並申請Mox Credit，成功批核並於開戶當日及其後30日內用Mox Credit累積合資格消費滿500元，Mox就送500元現獎賞金，而且是直接入戶。

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步驟如下：

1. 下載Mox app

2. 在開立Mox戶口時輸入邀請碼「GOMOX」，與此同時申請Mox Credit

3. 在開戶當日及其後30日內，以Mox Credit累積合資格消費滿500元，Mox將送500元現金獎賞，而且直接入戶

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責任編輯：羅浩濂