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日本北海道失蹤觀光船增一人遇離 累計11死（第三版）

環球社會熱點 12:58 2022/04/25

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日本海上保安廳上周六（23日）表示，一艘載有26人的觀光船在北海道附近水域失蹤。日本當局周日（24日）確認，已發現10人，且證實全數死亡。日本當局該觀光船上周六遇上強風大浪。日媒報道指船上有2名兒童，而所有人都有穿救生衣。

（第三版更新死亡情況）

紐約時代廣場沙井爆炸 途人拔足狂奔逃生 【下一頁】

日本海上保安廳周一（25日）表示，新發現一名兒童遇離，累計確認11人死亡，將加緊核實所有遇離者身份。

24日晚在知床岬東側海域搜尋的船隻發現了這名兒童，此後確認了死亡。目前已確認11人死亡。

涉事觀光船名為「Kazu I」，日本海上保安廳表示，當局在水中及附近岩石上發現9人。《共同社》報道指，當中8人均失去意識。海上保安廳其後再更新消息，指已發現10人，並證實全數死亡。日本海陸空自衛隊都已派出飛機協助救援及搜尋剩餘失蹤人士，海上自衛隊更派出一艘驅逐艦參與行動，當地漁船也加入搜救。

據報「Kazu I」上周六上午約10時離開斜里町Utoro 港口，下午1時15分左右行駛至港口東北約27公里的「Kashuni瀑布」附近時，向海岸警衛隊報告船隻開始入水有下沉跡象。

船隻開始發現下沉跡象的Kashuni瀑布位置（紅色標示）

直至下午2時左右，船隻傾斜30度，其後船隻失聯。 當時船上共有26人，包括2名兒童、1名54歲的船長及1名27歲的船員，據報所有人都有穿救生衣。

美國高速公路50車相撞 料為強風雪引起 【下一頁】

日本當地漁業合作社稱，近日該地區水溫只得攝氏2度至4度，上周六中午時分更錄得大浪及強風。由於天氣惡劣，漁船已在中午前返回港口。

北海道東北部的知床半島是著名的觀光聖地，2005年已列入世界自然遺產，是許多珍稀動植物的棲息地。《共同社》引述數據報道指，「Kazu I」觀光船在去年六月時，離開港口不久就曾經擱淺，但當時無人受傷。

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責任編輯：李俊儀

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