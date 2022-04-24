【烏克蘭戰爭】敖德薩民居遭炮擊8死 包括3月大嬰兒

烏克蘭政府指控俄軍上周六（23日）出動炮彈，炮擊烏克蘭南部港口城市敖德薩的民居等建築物，釀成最少8人死亡，包括1名年僅3個月大的嬰兒。另外，烏軍據報擊落兩枚向敖德薩附近港口方向飛行的俄巡航導彈。

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事發於上周六，烏克蘭官員指俄軍最少向敖德薩（Odessa）發射6枚巡航導彈，擊中包括一棟14層高的公寓大樓。

而外媒引述現場情況指，公寓大樓遭導彈擊中後不久就冒起濃烈黑煙。有住戶表示炮彈擊碎所有窗戶，他與家人只能跳窗逃生。

烏克蘭內政部長幕僚格拉先（Anton Gerashchenko）指，事發時市内民眾都聽到不同地區傳出爆炸聲。他更表示在其中一棟建築物庭院的車内，發現一名男子被燒死。

烏克蘭總統參謀長葉彥馬（Andriy Yermak）於通訊軟件Telegram透露，事件造成最少8名平民喪生及另外18人受傷。

葉彥馬相信進一步搜索現場，死傷數字或仍會上升。據悉，死者包括1名年僅3個月大的嬰兒，葉彥馬譴責俄軍炮擊敖德薩，導致這名無辜嬰兒無緣與父母共度人生首個復活節，又指邪惡勢力將受到懲罰。

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牛津大學國際關係專家拉馬尼（Samuel Ramani）警告，敖德薩作為烏克蘭主要出口中心，他預計俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將加強對敖德薩的攻勢，試圖全面控制黑海沿岸地區。

另外，烏克蘭軍周日（24日）指擊落兩枚向敖德薩（Odessa）附近港口方向飛行的俄羅斯巡航導彈。而敖德薩市議會則透露，導彈是由俄方船艦由黑海地區發射，當時正準備飛往黑海港口。

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責任編輯：鄭錦玲