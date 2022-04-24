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【帶你睇盤】天水圍居屋王屏欣苑　高層靚裝一房　叫價580萬

股樓投資 16:04 2022/04/24

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政府有意發展北部都會區，而天水圍則是受惠地區之一。值得留意的是，入伙3年多的居屋屏欣苑，早前已錄高價成交。今次介紹的單位為C座高層13室，實用面積380平方呎，一房間隔，現叫價480萬元（居二市場價） 、580萬元（自由市場價）。

單位相

    點擊圖片放大
    +7
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放盤單位

天水圍屏欣苑C座高層13室（物業編號：AN228086）

聯絡人：港鐵天水圍站分行 - 黃肇雯
實用面積 380平方呎
間隔 一房
叫價 480萬元（居二市場價） / 580萬元（自由市場價）
賣點 鄰近鐵路站、交通方便、有裝即住、樓齡新

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3EIpQSj

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 祥益地產 屏欣苑 天水圍

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