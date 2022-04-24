【帶你睇盤】天水圍居屋王屏欣苑　高層靚裝一房　叫價580萬

政府有意發展北部都會區，而天水圍則是受惠地區之一。值得留意的是，入伙3年多的居屋屏欣苑，早前已錄高價成交。今次介紹的單位為C座高層13室，實用面積380平方呎，一房間隔，現叫價480萬元（居二市場價） 、580萬元（自由市場價）。

單位相

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放盤單位 天水圍屏欣苑C座高層13室（物業編號：AN228086） 聯絡人：港鐵天水圍站分行 - 黃肇雯 實用面積 380平方呎 間隔 一房 叫價 480萬元（居二市場價） / 580萬元（自由市場價） 賣點 鄰近鐵路站、交通方便、有裝即住、樓齡新

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註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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