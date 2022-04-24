【虛擬銀行優惠】憑優惠碼開立WeLab Bank戶口 即可享餐飲及生活雜貨50%現金回贈（附優惠碼及步驟）

抗疫期間，市民都想簽賬享有優惠。由即日起至4月30日，用優惠碼「SAFE00」或其他「SA」字頭嘅優惠碼成功開立WeLab Bank戶口，憑卡食飯或購買生活雜貨都享50%現金回贈，不論在網上消費或門市都能賺取。

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獲取優惠步驟如下：

第1步：下載WeLab Bank app申請開戶。預備自己的香港身份證。

第2步：開戶時輸入優惠碼「SAFE00」，在開戶流程中最後步驟，跟據提示輸入優惠碼「SAFE00」或其他「SA」字頭嘅優惠碼並完成開戶，即可在成功開戶起直至下一曆月完結前，享受餐飲及生活雜貨50%現金回贈

注意：本開戶優惠不可與其他推薦計劃一同使用，你於開戶時只可輸入一個優惠碼

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責任編輯：羅浩濂