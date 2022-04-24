耀才獲「香港交易所大獎」7項「第一」大獎 成頒獎禮大贏家 主席葉茂林：感激客戶支持

耀才證券金融集團有限公司（01428）早前於香港交易所(0388)頒發最新年度的「香港交易所大獎」7項「第一」大獎，再度蟬聯5項「最活躍經紀商」大獎，當中包括上市債券市場、股票指數期貨及期權、股票期貨及期權、每周指數期權以及期貨及期權 - 收市後交易時段大獎，而今屆再勇奪2項「交投躍升經紀商」獎項，分別是槓桿及反向產品成交額及MSCI台灣指數期貨及期權大獎，獲獎數量創下歷年之冠，成為是次頒獎禮的大贏家。

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耀才證券主席葉茂林表示，在現今競爭激烈的環境及香港經濟逆轉的情況下，集團仍能鶴立雞群，逆市締造出驕人的成績，全賴一眾客戶、合作夥伴及員工的鼎力支持及信任。而在未來，集團會繼續緊握商機，發掘更多金融產品，全面地滿足客戶需要，亦會透過與世界各地的著名交易所合作，推廣不同類型的投資產品，以擴闊投資者的投資路向，並為集團開拓更多元化的商機。

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責任編輯：羅浩濂