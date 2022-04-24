  • 30°C
香港時間 : 2022424日 (日) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

耀才獲「香港交易所大獎」7項「第一」大獎 成頒獎禮大贏家 主席葉茂林：感激客戶支持

理財智慧 14:40 2022/04/24

分享：

分享：

耀才證券金融集團有限公司（01428）早前於香港交易所(0388)頒發最新年度的「香港交易所大獎」7項「第一」大獎，再度蟬聯5項「最活躍經紀商」大獎，當中包括上市債券市場、股票指數期貨及期權、股票期貨及期權、每周指數期權以及期貨及期權 - 收市後交易時段大獎，而今屆再勇奪2項「交投躍升經紀商」獎項，分別是槓桿及反向產品成交額及MSCI台灣指數期貨及期權大獎，獲獎數量創下歷年之冠，成為是次頒獎禮的大贏家。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

耀才證券主席葉茂林表示，在現今競爭激烈的環境及香港經濟逆轉的情況下，集團仍能鶴立雞群，逆市締造出驕人的成績，全賴一眾客戶、合作夥伴及員工的鼎力支持及信任。而在未來，集團會繼續緊握商機，發掘更多金融產品，全面地滿足客戶需要，亦會透過與世界各地的著名交易所合作，推廣不同類型的投資產品，以擴闊投資者的投資路向，並為集團開拓更多元化的商機。

 

【司局長網誌】陳茂波：疫情逐漸受控 預料今季經濟進入穩步改善趨勢【下一頁

【周未好去處】YOHO MALL推Ahiru No Pekkle 及 Pochacco主題裝置 特設4大打卡區及期間限定店【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
耀才證券金融（01428） 指數期貨 指數期權 期權 期貨 債券 投資產品 股票 經濟 葉茂林

上一篇文章

【有相睇】荃威花園靠靚裝吸客　放租數小時即有客要　6年前買　租金回報4.2厘

下一篇文章

【周未好去處】YOHO MALL推Ahiru No Pekkle 及 Pochacco主題裝置 特設4大打卡區及期間限定店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【有相睇】樓齡近40年　荃德花園靚裝單位高市價沽　呎價1.8萬　貴過錦上路新盤
【有相睇】樓齡近40年　荃德花園靚裝單位高市價沽　呎價1.8萬　貴過錦上路新盤
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率
【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率
【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士
【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款