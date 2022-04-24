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【有相睇】荃威花園靠靚裝吸客　放租數小時即有客要　6年前買　租金回報4.2厘

股樓投資 14:49 2022/04/24

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租客大多鍾情「靚裝」樓盤，近日荃灣荃威花園有靚裝單位，放租僅數小時，即成功租出。從代理提供的相片可見，單位裝修簇新，外望開揚景致。

    點擊圖片放大
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美聯物業鍾家豪說，荃威花園K座中層07室，實用面積468平方呎，月租原叫價12,800元，終略減100元，以12,700元租出，實用呎價約27.1元。代理透露，業主一直自住上址，但下星期搬走，故出租單位，由於單位有靚裝，放盤數小時，已獲兩組客搶租。

資料顯示，業主於2016年4月以360萬元購入上址，以月租12,700元計，租金回報率約4.2厘。

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撰文 : 黃卓賢

荃威花園 私人屋苑 美聯物業

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