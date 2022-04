【周未好去處】YOHO MALL推Ahiru No Pekkle 及 Pochacco主題裝置 特設4大打卡區及期間限定店

YOHO MALL推出「Ahiru No Pekkle · Pochacco甜蜜約會」主題裝置,由5月上旬至6月5日,Sanrio 2大角色Ahiru No Pekkle和Pochacco將會在場內4個打卡裝置,讓各位市民拍照。除此之外,場內亦設有「Ahiru No Pekkle · Pochacco精品店及美食市集」,超過20款主題精品及美食於場內獨家發售。

Ahiru No Pekkle和Pochacco的打卡裝置於YOHO MALL I & II中庭展開,甜品屋入口由化身甜品教主的Ahiru No Pekkle及Pochacco正在迎接各位市民,而拱門旁邊的一排印有角色造型的巨形朱古力。與此同時,Ahiru No Pekkle及Pochacco會於14尺高的「紅粉至『趣』甜筒」出現。

另外,YOHO MALL I & II均設有期間限定店,發售過200款Ahiru No Pekkle、Pochacco及Sanrio產品,當中超過20款全新推出之主題精品及食品。位於YOHO MALL II中庭的限定店專售是次活動獨家限定產品,包括破天荒推出限量200部迷你夾公仔機,「甜品便當」、「布甸連冰袋套裝」及「曲奇禮盒連環保袋套裝」。而「甜蜜美食市集」則雲集超過7間人氣美食攤檔,出售多款為是次市集特製的主題限量版甜點,包括「特別口味芝士蛋糕」及「限量版香港糯米糍」等,帶來非一般的味覺體驗!

YOHO MALL「Ahiru No Pekkle · Pochacco甜蜜約會」主題裝置:

日期: 5月上旬至6月5日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: YOHO MALL I及II中庭

Ahiru No Pekkle · Pochacco期間限定店:

日期: 5月上旬至6月5日

時間: 上午11時至晚上9時

地點: YOHO MALL I及II中庭

甜蜜美食市集:

日期: 5月上旬至6月5日

時間: 上午11時至晚上9時

地點: YOHO MALL I中庭

