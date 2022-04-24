  • 29°C
香港時間 : 2022424日 (日) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周未好去處】YOHO MALL推Ahiru No Pekkle 及 Pochacco主題裝置 特設4大打卡區及期間限定店

理財智慧 14:05 2022/04/24

分享：

分享：

YOHO MALL推出「Ahiru No Pekkle · Pochacco甜蜜約會」主題裝置，由5月上旬至6月5日，Sanrio 2大角色Ahiru No Pekkle和Pochacco將會在場內4個打卡裝置，讓各位市民拍照。除此之外，場內亦設有「Ahiru No Pekkle · Pochacco精品店及美食市集」，超過20款主題精品及美食於場內獨家發售。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

Ahiru No Pekkle和Pochacco的打卡裝置於YOHO MALL I & II中庭展開，甜品屋入口由化身甜品教主的Ahiru No Pekkle及Pochacco正在迎接各位市民，而拱門旁邊的一排印有角色造型的巨形朱古力。與此同時，Ahiru No Pekkle及Pochacco會於14尺高的「紅粉至『趣』甜筒」出現。

另外，YOHO MALL I & II均設有期間限定店，發售過200款Ahiru No Pekkle、Pochacco及Sanrio產品，當中超過20款全新推出之主題精品及食品。位於YOHO MALL II中庭的限定店專售是次活動獨家限定產品，包括破天荒推出限量200部迷你夾公仔機，「甜品便當」、「布甸連冰袋套裝」及「曲奇禮盒連環保袋套裝」。而「甜蜜美食市集」則雲集超過7間人氣美食攤檔，出售多款為是次市集特製的主題限量版甜點，包括「特別口味芝士蛋糕」及「限量版香港糯米糍」等，帶來非一般的味覺體驗！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

YOHO MALL「Ahiru No Pekkle · Pochacco甜蜜約會」主題裝置：

日期: 5月上旬至6月5日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: YOHO MALL I及II中庭

 

Ahiru No Pekkle · Pochacco期間限定店：

日期: 5月上旬至6月5日

時間: 上午11時至晚上9時

地點: YOHO MALL I及II中庭

 

甜蜜美食市集：

日期: 5月上旬至6月5日

時間: 上午11時至晚上9時

地點: YOHO MALL I中庭

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
美食 美食市集 好去處 形點 YOHO Mall Sanrio 香港

下一篇文章

【有相睇】勝在夠低水　將軍澳雅裝三房　呎價不用1.2萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率
【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率
【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士
【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士
【有相睇】樓齡近40年　荃德花園靚裝單位高市價沽　呎價1.8萬　貴過錦上路新盤
【有相睇】樓齡近40年　荃德花園靚裝單位高市價沽　呎價1.8萬　貴過錦上路新盤
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款