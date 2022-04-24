【司局長網誌】陳茂波：本港經濟雖逐步回穩 但必須防範外圍風險

財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌表示，雖然目前本港經濟逐步回穩，本地通脹率屬相對溫和，三月份為1.7%，但仍必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。對香港而言，必須關注包括本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

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陳茂波指，在聯繫匯率制度下，美國加息將傳導至本港，息率難免跟隨向上，但港息實際上調的速度亦會受本地資金存量所影響。外圍市場加息令持有外幣的回報變得吸引，難免會觸發部份資金外流。他表示，如港匯回落到7.85兌一美元的「弱方兌換保證」水平，金管局便會承接這些港元沽盤，以保證港元不會超出7.75至7.85兌一美元的保證兌換範圍，而這機制是讓資金進出保持自由度及靈活性的同時，避免了匯率過份波動而損害經濟及商業運作。

他又指，美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定。隨着美國加息，市場預期港美息差擴闊，資金會逐漸從港元流向美元。除了息差因素以外，港元兌美元匯價同時受其他市場因素影響，例如近月港股偏軟，導致對港元需求減弱，港元匯價近期變動亦較快。但預期，隨著美元加息，港美息差擴闊，觸發套戥活動，港元匯率會觸及7.85弱方兌換保證，資金會從港元市場流出，而港元息率亦可能按市場情況上調。陳茂波表明，有龐大的貨幣基礎（2.2萬億）作資金流出的緩衝。

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責任編輯：羅浩濂